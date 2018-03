Di solito al trono over siamo abituati a vedere le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma questa volta a scendere in campo è stato Gianni Sperti che si è voluto schierare una volta per tutte con Gems e nel suo mirino spietato è finito proprio il gabbiano. Il motivo ha lasciato senza parole. Tutti abbiamo assistito allibiti al gavettone della vamp ai danni della dama torinese. Quando è successo Giorgio è scoppiato a ridere, ma poi quando sono entrati in studio ad asciugarle i capelli, l'uomo si è avvicinato con premura e la cosa ha fatto infuriare Gianni che ha accusato il cavaliere di essere ambiguo e poco chiaro. I rapporti tra i due si erano incrinati fin da quando Manetti aveva deciso di regalare una copia del suo libro a Sperti e quest’ultimo non aveva affatto gradito. L’opinionista si è infatti convinto che Giorgio sia una persona solo interessata a ottenere il massimo vantaggio possibile da ogni situazione. E quindi questa ultima uscita di Manetti ha fatto proprio infuriare, oltre che mettere Gemma in uno stato di ulteriore confusione. (continua dopo la foto)

Ma la rabbia di Gianni è nata perché precedentemente al gavettone di Tina, Giorgio aveva avuto parole molto dure nei confronti di Gemma, chiarendo una volta ancora che non aveva alcuna intenzione di tornare con lei per avere una nuova relazione amorosa. Quando Gemma è stata poi vittima dell’inaspettato agguato di Tina, che le ha completamente bagnato i capelli e la schiena con una bottiglietta d’acqua minerale, Giorgio prima si è messo a ridere, poi ha ritenuto opportuno andare a consolare Gemma. Con questo gesto, secondo Gianni Sperti, il gabbiano avrebbe giocato con i sentimenti della sua corteggiatrice, dando false speranze alla torinese che di certo è particolarmente vulnerabile alle attenzioni da parte di Giorgio.





Inoltre, la relazione con Anna Tedesco, che Giorgio pare stia intrattenendo segretamente da tempo, dovrebbe essere in qualche modo messa in chiaro, ancora una volta per rispettare pienamente i sentimenti di Gemma la quale, per quanto possa essere invadente e troppo insistente, si è sempre dimostrata molto chiara nei suoi sentimenti nei confronti di Manetti. Le parole di Gianni sembrano aver colto nel segno, anche se Manetti ha sbottato violentemente. "Un gesto gentile non va bene, se non lo faccio non vi va bene, una cosa allucinante!", ha protestato in questo modo il gabbiano, offeso peraltro anche dal fatto che Tina non lo ha difeso.

