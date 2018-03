Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. L'ex pugile è entrato nel cast del programma dopo aver vinto la sfida al televoto contro la spumeggiante Deianira ''La Terribile'' e Valerio l'''illibato'' a ''Saranno isolani''. Franco è un ex pugile ed è attualmente personal trainer di diverse celebrità. Classe 1962, originario di Bitonto, in provincia di Bari, Franco Terlizzi vive a Milano ormai da molti anni ed è da sempre un appassionato sportivo. Franco è un ex pugile professionista con alle spalle diversi incontri e gare nella categoria pesi massimi leggeri. Una volta appesi i guantoni al chiodo, Franco si è fatto conoscere ed apprezzare come personal trainer curando l'aspetto fisico di diversi vip. Caratterialmente si definisce un uomo dal carattere diretto, schietto, sincero, genuino e verace e non ha paura di niente e nessuno. E anche durante Saranno Isolani ha sfoggiato le sue doti da leader. Alla domanda ''perché vuoi partecipare all'Isola dei Famosi'', Franco aveva risposto ''per prendermi una vacanza da mia moglie'' con cui è felicemente sposato da circa venticinque anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Franco non è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo: nelle vesti di personal trainer ha allenato diversi vip tra cui Stefano De Martino, inviato di quest'edizione de L'Isola dei Famosi. Sul suo profilo social è possibile vedere fotografie scattate in compagnia di molti personaggi famosi, dai calciatori e allenatori, passando per cantanti e attori. Franco ha due figli: Camilla e Michael. Nei giorni scorsi la giornalista Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo, pubblicato su Rolling Stones, portato all'attenzione alcuni particolari 'sconosciuti' sul concorrente. ''Francone non è stato solo un pugile ma anche il responsabile della sicurezza della discoteca Hollywood per conto di Francesco Piccolo, considerato luogotenente del clan Flachi, ovvero 'ndrangheta''.

''Era amico di Giuseppe Flachi (ora in carcere per mafia ed erede di Vallanzasca), - si legge ancora - fu pizzicato in numerosi incontri con esponenti della malavita (talvolta organizzati da lui) e in numerose intercettazioni agli atti di varie inchieste. Franco Terlizzi ha molteplici collegamenti con la criminalità organizzata. Selvaggia Lucarelli si chiede: ''Chi ha scelto Terlizzi come concorrente dell'Isola dei famosi? Possibile che non ci fossero personaggi meno ambigui da far entrare all'Isola? Ho sentito comunque gli autori e mi hanno detto che il casting lo ha fatto Magnolia. A questo punto sarebbe interessante sapere da Magnolia come è arrivata al nome di Francone dell'Hollywood. Insomma, un'edizione dell'Isola dei fumosi in cui di fumoso c'è tutto, dal cast al passato dei concorrenti''.

