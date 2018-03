Solo qualche giorno fa, era il 25 febbraio, Barbara D'Urso a Domenica Live era tornata a parlare dello scandalo dell'Isola dei famosi. Questo 'canna-gate' che non riesce a trovare pace e che tra presunti insabbiamenti, dichiarazioni perentorie, macchine della verità e voci di corridoio non si concluderà mai. I più maligni dicono che c'è qualcuno che la vuole buttare in 'caciara', per evitare di incorrere in un disastro televisivo e anche personale, dal momento che qualcuno potrebbe apparire bugiardo e qualcun'altro tossico. Ma in tutto questo caos si è alzata una nuova voce. Ricordiamo che nella puntata del programma domenicale, Carmelita ha ascoltato un lungo audio che Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno portato alla sua attenzione. Il contenuto, però, non è mai stato rivelato. In queste ore, il sito DavideMaggio.it ha svelato cosa conterrebbe la registrazione che Barbara D'Urso ha avuto modo di ascoltare. Nuove rivelazioni, piuttosto pesanti che potrebbero ancora una volta cambiare le carte in tavola. (continua dopo la foto)

Secondo quanto sostiene il sito DavideMaggio.it, il misterioso audio ascoltato in diretta da Barbara D'Urso sarebbe un messaggio vocale che Nadia Rinaldi avrebbe inviato a Eva Henger. L'attrice si scuserebbe con la showgirl per non essere stata sincera e pronuncerebbe la frase: "Anche se dicessi la verità non mi crederebbe nessuno". Inoltre, sarebbero presenti anche delle accuse alla produzione in Honduras. Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno raggiunto Barbara D'Urso nello studio di Domenica Live, durante la puntata trasmessa il 25 febbraio. I due inviati di ‘Striscia la Notizia', muniti di computer, hanno fatto ascoltare un lunghissimo audio alla conduttrice che già nei primi secondi ha confermato: "Sì, ho riconosciuto la voce".





A quel punto l'imbarazzo è cresciuto notevolmente e la conduttrice non poteva affatto fare la gnorri. Infatti, dopo aver ascoltato l'audio misterioso, la D'Urso non potuto fare altro che commentare: "C'è un'altra persona che – da quello che ho sentito – fa capire chiaramente che quello che dice Eva è vero". Poi, però, ha spiegato di non voler rivelare il contenuto di quanto ascoltato e ha mollato la patata bollente alla padrona di casa dell'Isola: "Dovete farlo sentire ad Alessia, che saprà cosa fare all’Isola dei Famosi. Io evito, deve farlo la Marcuzzi che è una conduttrice corretta e che stimo". Infine, si è detta un po' "scioccata" dalle parole appena sentite.

