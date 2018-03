Nei giorni scorsi lo scherzo architettato da Luca Onestini ai danni della fidanzata Ivana Mrazova, aveva fatto il giro del web. Le Iene hanno messo a dura prova l'amore della bella modella ceca con uno scherzo terribile, ma tutto è bene quel che finisce bene. Lo scherzo ha toccato l'apice quando Ivana ha scoperto Luca a letto con Roberta. E’ rimasta impietrita salvo poi mollargli un sonoro schiaffo davanti alle incredibili giustificazioni. ''Non toccarmi, basta, è finita'' ha risposto la bellissima ex gieffina prima di sapere che era tutto uno scherzo de Le Iene. Ma le tentazioni per la coppia nata poco dopo la fine del Grande Fratello Vip non sono finite. Ivana Mrazova e Luca Onestini sarebbero pronti a sbarcare sull'isola delle tentazioni, ovvero Temptation Island, ovviamente nella versione ''vip''. Sembra infatti che Alfonso Signorini abbia contattato Maria De Filippi in persona per mettere una buona parola per la coppia affinché diventino due protagonisti di Temptation Island Vip, il docu-reality dove i tentatori provano a smuovere gli equilibri di una coppia. (Continua a leggere dopo la foto)

''La proposta per Temptation Island ti arriverà, io una buona parola con Maria ce l’ho messa'', ha raccontato Signorini durante l'ultima puntata del suo programma. ''Per ora la proposta non è arrivata, vedremo. Ivana è molto gelosa'', ha replicato Luca Onestini. Per il momento però il direttore di ''Chi'' ha voluto sottolineare più volte che gli autori della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia ancora devono fare una richiesta alla coppia. E poi, bisogna aggiungere che non è scontato una loro risposta positiva. Infatti, come abbiamo potuto vedere durante lo scherzo fatto dalle ''Le Iene'', la modella ceca è molto gelosa del suo fidanzato. (Continua a leggere dopo le foto)

Per Luca Onestini non sarebbe la prima volta che partecipa a questo programma: qualche anno fa infatti era già sbarcato nel villaggio del programma in Sardegna nelle vesti di tentatore per poi approdare a ''Uomini e Donne'' come corteggiatore di Clarissa Marchese e, infine, come tronista dove ha scelto Soleil Sorge. La storia tra i due è durata pochi mesi per poi concludersi - con tanto di lettera d'addio letta davanti a milioni di telespettatori - quando Onestini era all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Oggi Soleil Sorge è felice accanto a Marco Cartasegna, il tronista che ha condiviso il trono di Uomini e Donne proprio accanto a Luca Onestini.

