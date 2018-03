La situazione è delicata. Ormai gli equilibri sull’isola dei famosi sono sempre più precari. Le discussioni sono continue, i naufraghi hanno fame, sono stanchi e la convivenza forzata inizia a pesare per davvero. E quelli della produzione hanno annunciato una diretta in più, il che significa più tempo sull’isola. Resisteranno i nostri eroi? Speriamo che i pochi che sono rimasti – che verranno integrati da uno dei naufraghi usciti in base a ciò che sceglierà il pubblico col televoto – non mollino. I problemi, va detto, sono iniziati dopo la seconda puntata del reality quando Eva Henger ha sganciato una bomba su Francesco Monte accusandolo di aver fatto uso di droga nei giorni “della villa” cioè prima che il reality iniziasse. Monte ha subito smentito assicurando di aver fumato solo tabacco e non marijuana ma Eva è più agguerrita che mai e continua ad andare ospite in trasmissione varie insistendo su quell’accusa. A peggiorare le cose ci si è messo anche il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, che sta cercando prove per incastrare Monte. Intanto Francesco ha deciso di tornare in Italia di sua spontanea volontà. Continua a leggere dopo la foto

Anche se secondo qualcuno non è tornato tanto per rassicurare i suoi familiari quanto perché aveva paura di finire in carcere in Honduras. Qualunque sia la verità, è probabile che non la sapremo mai. Ma mentre Monte si lecca le ferite e aspetta che Paola Di Benedetto torni dall’Honduras per vedere se almeno sul fronte amoroso riesce a trovare il lieto fine, la ex star del porno continua a sparare a zero. Stavolta a finire nel suo mirino un latro naufrago, Amaurys Perez. E anche un altro reality, Pechino Express. La bomba è stata sganciata a Casa Signorini. Cosa ha fatto sapere la mamma di Mercedesz (che l’anno scorso partecipò al reality)? Ecco le sue parole… “Lui dice che con Magnolia si trova bene, però per una settimana abbiamo subito le sue lamentele riguardo l’altro reality che ha fatto”.

Parla del reality Pechino Express. “Amaurys continuava a dire che da quella trasmissione hanno fatto uscire sua moglie come una tiranna e lui come una persona debole, che non riusciva a reagire con la moglie. Si lamentava continuamente. Diceva che in realtà aveva vinto lui e la moglie, che avevano superato un ostacolo in un risaio e che quando sono arrivati al traguardo altri concorrenti erano già lì, perché dice che la produzione ha dato loro una mano”. Ma lui non era quello che si trovava “da Dio” con Magnolia? Bah.

