Non c’è pace all’Isola dei Famosi dopo il famoso quanto inutile “Canna gate” di Francesco Monte ed Eva Henger. Ora però a gettare benzina sul fuoco, ci pensa Selvaggia Lucarelli che ha ben pensate di scrivere un post al vetriolo contro Alessia Marcuzzi e in maniera più o meno indiretta a Ilary Blasi. La giornalista e blogger ha infatti pubblicato una lunga missiva su Facebook contro le due conduttrici, criticando pesantemente la loro conduzione a L’Isola dei Famosi e al GFVip e facendo una clamorosa rivelazione su un altro presunto caso di droga. Partendo dal canna gate, che ormai è diventato il vero protagonista del reality di Canale 5, Selvaggia si scaglia contro autori e produzione per come hanno gestito lo scandalo: difendendo il loro protetto Francesco Monte dalle accuse di Eva Henger, fatta passare per “cazzara vendicativa” perché l’ex tronista “era il protagonista del reality e farlo uscire era un danno notevole per la produzione e gli ascolti”. La Lucarelli si schiera, dunque, dalla parte dell’ex pornostar e spiega che questa edizione dell’Isola “sta facendo incazzare il pubblico” perché oggi grazie ai social, i telespettatori commentano più che in passato ciò che accade in TV e nei reality, e se notano “favoritismi” verso alcuni dei correnti lo scrivono pubblicamente facendo montare la legittima protesta. (Continua dopo la foto)

E’ accaduto al GFVip e sta accadendo a L’Isola. E in tutto questo “macello” si inseriscono le “conduttrici inutili”. “Blasi e Marcuzzi – scrive la blogger nel lunghissimo post – sono brave e carine ma sono dei soldatini. Delle esecutrici. Non hanno una loro posizione e si guardano bene dal prenderla, seguono il gobbo invisibile dettato dagli autori, non incidono minimamente nel programma e nella discussione”. Ma la frecciatina più velenosa la riserva per la padrona di casa de L’Isola: “Una Marcuzzi che sul canna gate dice solo “Vedetevela in tribunale, che noia!” o “Io non sono dalla parte di nessuno perché Eva e Monte non li conosco!” è la morte delle conduzioni cazzute alla Ventura. (e i magheggi c’erano pure all’epoca eh)”. (Continua dopo le foto)

Infine, dopo spiegazioni e ragionamenti sul funzionamento di certe trasmissioni, la Lucarelli fa una rivelazione clamorosa che riguarda un altro reality show, La Fattoria, al quale anche lei partecipò ben 12 anni fa. “Qualcuno – scrive Selvaggia – ha comprato il fumo anche nel mio hotel (e ho pensato che fosse un idiota perché anche in Marocco si finisce in galera ma nessuno lo riferì agli autori comunque)”. Una notizia che non passerà inosservata, tant’è che in tanti già si chiedono chi sarebbe il misterioso acquirente di droga. Chissà se anche Selvaggia come Eva deciderà di farne il nome? Nel frattempo, noi, telespettatori passivi (ma attivissimi a dare giudizi e a decretare sentenze) restiamo in attesa dei nomi.

Ti potrebbe anche interessare: ”Sapete davvero chi è?”. Isola, Selvaggia Lucarelli choc su Franco Terlizzi. La clamorosa ‘spifferata’ sul naufrago fa tremare la redazione del programma