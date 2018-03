Grosse novità all'Isola dei Famosi. Il gioco, nonostante i colpi di scena, prosegue e i naufraghi si battono per poterla spuntare l'uno sull'altro. Abbiamo visto in queste settimane come il nucleo di vip si sia via via sfoltito. Ovviamente ci sono state le eliminazioni, come previsto dal gioco, ma hanno molto colpito anche le varie defezioni dovute a malori, fame, infortuni e scandali. Insomma, ad Alessia Marcuzzi non sta mancando proprio nulla quest'anno. Una delle innovazioni dell'isola 2018 è che i naufraghi fuoriusciti possono rientrare. Come ha mostrato il daytime del 1 marzo Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti sono partite per l'Honduras. Le due naufraghe, precedentemente eliminate dai telespettatori, tornano all'Isola dei Famosi e finiscono nella nuova spiaggia dell'"Isola che non c'è" con Filippo Nardi e Paola Di Benedetto: uno di loro verrà riammesso in gara dal televoto del pubblico. Quindi il loro percorso ancora non è finito e possono giocarsi ancora qualche carta. "Filippo e Paola saranno felici di rivedersi, lì si annoiano - ha commentato Nadia -, hanno interessi per qualcun altro, non nascerà tra loro una storia". (continua dopo le foto)

Il riferimento della Rinaldi è a due situazioni diverse. All'amoretto nato tra l'ex Madre Natura e l'ex tronista. Tutti abbiamo visto Francesco Monte che ha inviato a Paola Di Benedetto un messaggio d'amore nell'ultima puntata. Ma non solo perché abbiamo anche visto il feeling evidente tra Nardi e Bianca Atzei prima della (provvisoria) eliminazione del naufrago. "Giusto dare anche a loro una possibilità, come l'hanno data a noi", commenta intanto Filippo Nardi con Paola all’"Isola che non c’è". Anche la Di Benedetto si è detta felice che la Rinaldi e la Capriotti le raggiungeranno presto: "Capisco che Cecilia e Nadia accettino di prendere al volo questa possibilità. Nadia a maggior ragione, lei che è uscita all'inizio. Per Cecilia, che non è uscita come voleva, può essere una forma di rivalsa".





Il ballottaggio dell'Isola è risultato un bel colpo di fortuna per la Rinaldi e la Capriotti, al di là della possibilità di tornare in gioco e vincere. Nadia e Cecilia eviteranno così di sottoporsi alla prova della macchina della verità a Domenica Live prevista per il 4 marzo. Le due, che sostengono di non aver mai visto Monte fumare marijuana, si erano dette pronte ad affrontare il test per provare la loro versione dei fatti relativi al "canna-gate". Eva Henger (che invece ha rifiutato di tornare in gioco) le accusa di mentire e ha già passato positivamente il medesimo test. E chissà se verrà mai fuori una verità accettabile riguardo a questo episodio.

