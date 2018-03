Occhi verdi, barba e fisico possente. Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che si svolge sulle spiagge dorate di Cayos Cochinos, in Honduras. Classe 1962, Franco Terlizzi è nato il 7 marzo ed è originario di Bitonto, località in provincia di Bari, anche se ormai da tantissimi anni vive al nord, precisamente a Milano. È alto 1,77. Fin da quando era piccolo, inoltre, ha sempre avuto la passione per il pugilato e così, grazie a lunghi e intensi allenamenti, è riuscito a diventare un pugile professionista, competendo nella categoria dei pesi massimi leggeri. In un articolo uscito sul Rolling Stones, Selvaggia Lucarelli ha portato all'attenzione alcuni particolari 'sconosciuti' del concorrente non famoso dell'Isola. ''Franco Terlizzi - sull'articolo della giornalista -

è dipinto dal programma come l'orso buono e lui stesso si definisce 'dolcissimo, simpatico e sincero. Io allenavo in palestra e quello facevo. Nella mia vita ho fatto cose molto importanti a livello sportivo ma mi è mancata la fortuna'''. Fin qui tutto bene. Le 'magagne' arrivano poco dopo, quando la Lucarelli sviscera una serie di amicizie ambigue di Terlizzi. ''Franco Terlizzi infatti, non è proprio un uomo qualunque. Francesco (vero nome) Terlizzi infatti ha un soprannome che in alcuni ambienti è ben noto, ovvero 'Francone'. Più precisamente 'Francone dell'Hollywood' perché Francone non è stato solo un pugile ma anche il responsabile della sicurezza della discoteca Hollywood per conto di Francesco Piccolo, considerato luogotenente del clan Flachi, ovvero 'ndrangheta''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Era amico di Giuseppe Flachi (ora in carcere per mafia ed erede di Vallanzasca), fu pizzicato in numerosi incontri con esponenti della malavita (talvolta organizzati da lui) e in numerose intercettazioni agli atti di varie inchieste. Franco Terlizzi ha molteplici collegamenti con la criminalità organizzata. Il fratello Pasquale ha precedenti per i reati di associazione a delinquere, rapina ed estorsione. Lo stesso risulta, inoltre, essere contiguo al sodalizio mafioso capeggiato da Savino Parisi, detto Savinuccio, descritto dalla Sezione Anticrimine di Bari come elemento carismatico della criminalità organizzata barese. (Continua a leggere dopo le foto)

E ancora: ''Nell'inchiesta 'Caposaldo' Terlizzi viene descritto come personaggio in contatto non solo con Flachi, ma anche con personaggi importanti della 'ndrangheta e dell'estrema destra come il boss Paolo Martino (soggetto importante della 'ndrangheta calabrese, è il referente della cosca De Stefano in Lombardia e cugino del mammasantissima don Paolino De Stefano ucciso nel 1985 a Reggio Calabria) e Pasquale Guaglianone, detto Lino, ex tesoriere dei NAR. (nuclei armati rivoluzionari, ovvero terrorismo neofascista)''. Selvaggia Lucarelli si chiede: ''Chi ha scelto Terlizzi come concorrente dell'Isola dei famosi? Possibile che non ci fossero personaggi meno ambigui da far entrare all'Isola? Ho sentito comunque gli autori e mi hanno detto che il casting lo ha fatto Magnolia. A questo punto sarebbe interessante sapere da Magnolia come è arrivata al nome di Francone dell'Hollywood. Insomma, un'edizione dell'Isola dei fumosi in cui di fumoso c'è tutto, dal cast al passato dei concorrenti''.

“Aiuto, aiuto!”. Panico all’Isola dei Famosi: naufraghi sconvolti. Un parapiglia impensato, bastoni tra le mani e fughe improvvise, in Honduras è colpo di scena. Quello che è successo ha lasciato tutti sgomenti e la paura adesso è tanta