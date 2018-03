Dalla sua partecipazione ad Amici sono passati molti anni. Erano gli esordi della trasmissione, quella degli albori che portò al successo personaggi Dennis Fantina e Giulia Ottonello, rimasti nella memoria di una generazione. Durante la seconda edizione fece capolino nel mondo dello spettacolo Marta Gerbi. Quell'anno vinse proprio la Ottonello che ebbe la meglio sulla ballerina Anbeta Toromani e sul collega Timothy Snell. La giovane è uno dei volti più riconoscibili di quegli anni, nonostante non riuscì ad arrivare fino in fondo, a giocarsi il podio, fermandosi alla prima serata del serale. Dopo il successo improvviso il suo percorso artistico è proseguito nella partecipazione ad alcuni programmi tv, come Buona Domenica e il musical "Footloose", prima di smettere i panni di ospite e tornare a una vita ‘normale' fatta di canto. Poi è un po' sparita dalla scena, ma non ha mai abbandonato la sua passione e il suo talento. In un'intervista, in occasione dell'uscita dell'album Stranissimo viaggio ha dichiarato: "Amici è stato un momento molto importante per iniziare a percorrere questa strada". (continua dopo la foto)

Marta ha spiegato quando la sua carriera ha avuto una svolta: "Anche se sembrerà strano, la fase più importante è stata qualche anno dopo Amici, quando ho smesso di fare autografi e fotografie con i fan e sono tornata ad essere 'normale'. Proprio in quel periodo, invece di abbattermi e lamentarmi, ho trovato un’energia e una grinta che non avevo mai avuto. Ho iniziato a scrivere moltissimi pezzi e suonare in giro per i locali e, dopo aver trovato le persone giuste, è nato il progetto Marta Gi and the Gi Monkeys". Dopo quelle esperienze la Gerbi ha cominciato una carriera di insegnante di canto e oggi pare abbia ricominciato anche con una band.





A rivelare questa notizia è stata la diretta interessata. Infatti, lo ha scritto lei stessa sui suoi social, annunciando la nascita dei Labster: "Allora allora allora. Mi chiamo Marta Gi e questa é la 3 (o quarta?) volta che provo a costruire qualcosa di prezioso con voci altrettanto preziose che 'chiacchierano' insieme. Forse ci sono riuscita, anzi senza forse. Ci sono riuscita. Loro sono le voci che ho voluto, una per una, con me. Adesso non si tratta di me, si tratta di noi. Noi, finalmente, siamo i Labster. I Labster non sono un coro, non sono una band, sono... 9 voci piene di cose belle che fanno cose".

