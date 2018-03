Anche se questa edizione dell'isola dei famosi sta appassionando di più per quello che accade in Italia, va detto che anche in Honduras ne succedono a bizzeffe. Insomma non solo 'canna-gate', fortunatamente, ma anche colpi di scena. Quindi, oltre agli eventi che coinvolgono Eva Henger e Francesco Monte, al di là dell'oceano non mancano gli imprevisti e non parliamo certo di intemperie o fatti meteorologici che alla fine sono messi in conto dai naufraghi. Nemmeno della privazione del cibo, oppure delle condizioni faticose ed estreme di vita a cui sono soggetti i concorrenti, e ancora neanche le prove fisiche. Qualcosa di decisamente anomalo e non previsto ha terrorizzato i naufraghi di Playa Uva e i telespettatori sono rimasti scioccati vedendo la cosa sul day time della trasmissione. Nel corso di una 'missione' esplorativa nella foresta dell'isola gli isolani si sono trovati di fronte a una scena molto spaventosa. E non sono mancate le urla e le scene di panico. (continua dopo la foto)

Mentre i naufraghi erano alla ricerca di legna per il fuoco, Elena Morali ha gridato terrorizzata. A quel punto i suoi compagni si sono messi in allarme e sono subito corsi da lei. L’ex pupa infatti si è ritrovata di colpo in un non voluto vis a vis con un serpente. Chiaramente si è spaventata e ha immediatamente chiesto aiuto ai suoi compagni, i quali di corsa si sono sbrigati ad andarle incontro per soccorrerla. Ma anche qui altro colpo di scena. Proprio quando credevano che il pericolo fosse scampato, i naufraghi si sono dovuti amaramente ricredere. È bastato un istante infatti e i concorrenti si sono ritrovati circondati da serpenti. Rosa Perrotta, Amaurys Perz, Alessia Mancini, Elena Morali e Simone Barbato tuttavia non si sono lasciati prendere dal panico e, fortunatamente, sono riusciti a tornare sani e salvi in spiaggia.





Il pericolo fortunatamente è stata scampato, ma certamente l'adrenalina e la paura saranno ancora in circo tra i naufraghi che hanno dovuto affrontare questa situazione. Ma questo non è certo il primo incidente in cui incappano i naufraghi. Giusto qualche settimana fa un incendio aveva distrutto la capanna usata per proteggere il fuoco durante la notte, allarmando di non poco i concorrenti. Anche la scorsa volta, però, i presenti sul posto erano riusciti a gestire benissimo la situazione e a stroncare sul nascere qualsiasi tipo di problema e pericolo.

Ti potrebbe interessare anche: “Non ti sopporta nessuno”. Sbam! Isola: e Alessia Mancini esplode. L’aria è tesa ma la moglie di Flavio Montrucchio è sulla via dell’esaurimento. Bastano poche parole per farle perdere le staffe e farla reagire nel peggiore modi. Mamma che roba…