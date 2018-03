C'è un nuovo postino a ''C'è posta per te''. Il programma di Maria De Filippi che va in onda il sabato sera ha reclutato uno dei giovani che, qualche anno fa, sedeva sul trono rosso di ''Uomini e Donne'' per vestire i panni del portalettere che consegna gli inviti agli ospiti della trasmissione. A lanciare la news è stato il blog ''Isa e Chia'', che ha raccolto la segnalazione di una telespettatrice presente alla nuova registrazione del programma. ''Ciao ragazze! Sto a Roma negli studi Mediaset per la registrazione di C'è Posta Per Te e ho appena visto l'ex tronista Andrea Offredi, nei panni di nuovo postino. Oggi è stata la sua prima registrazione dopo la consegna della posta a Zurigo, quindi lo vedremo senz'altro in una delle prossime puntate'', si legge su Isa e Chia. Andrea Offredi è stato uno dei tronisti più sexy della storia di Uomini e Donne. Moro, con gli occhi chiari, alla fine del suo percorso scelse Claudia D’Agostino, ricordate? Tra loro, in realtà, è durata poco. Fanno parte insomma delle tante storie nate nel programma di Maria De Filippi che non hanno avuto il lieto fine. (Continua a leggere dopo la foto)

Si sono detti addio dopo poco tempo Andrea e Claudia e, come i fan sicuramente ricorderanno, all'epoca fecero discutere le belle parole usate dal tronista al momento della scelta. Tra i due, la più delusa fu l'ex corteggiatrice che credeva davvero di aver trovato l'amore. Dopo l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, Andrea Offredi è tornato a lavorare a tempo pieno come modello. Oggi, però, riparte nuovamente dalla televisione. Come è accaduto anche a Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi è diventato un postino di C'è posta per te. Un'opportunità unica per il giovane, il quale è tornato in televisione in queste ultime settimane grazie ad uno spot in onda sulle reti principali. (Continua a leggere dopo le foto)

E se confermata la news lanciata dall'informatissimo blog ''Isa e Chia'', l’ex tronista del dating show quotidiano di Canale 5 andrebbe ad affiancare così già gli attuali postini di ''C'è Posta per Te'': Chiara Carcano, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni. Proprio Zamboni, qualche anno fa, salì sul trono di ''Uomini e Donne'' senza però riuscire a trovare l'anima gemella. Dopo la breve parentesi come tronista a ''Uomini e Donne'', oggi lavora nella redazione, così come anche in quella di ''Amici di Maria De Filippi'', oltre a essere nel cast di ''Pequenos Gigantes''.

