L’Isola dei Famosi si fa bollente. L’ultima puntata andata in onda martedì 27 febbraio ha visto l’eliminazione di Paola Di Benedetto che una volta tornata in Italia potrà riabbracciare il suo Francesco Monte. Tra i due nascerà qualcosa? Non si ancora se in Honduras tra la bella madre natura e l’ex tronista ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sia sbocciato un sentimento sincero oppure se l’interesse sia stato condizionato dalla solitudine. Ora che entrambi sono fuori scopriremo se potrà nascere del tenero oppure se si è trattato solo di un fuoco di paglia. Nell’ultima puntata di è parlato anche del canna-gate, in particolare sulla vicenda è intervenuto anche il capo-autore del reality che ha espresso un pensiero che ha fatto capire che vuole mettere un punto e cambiare argomento. Nel frattempo, proprio per la gestione “sbagliata” del canna-gate, Alessia Marcuzzi ha ricevuto delle critiche molto pesanti dal blogger Davide Maggio che attraverso Twitter ha attaccato duramente la conduttrice dicendole, tra le altre cose di tornare a condurre Fuego! Beh, non è andato proprio per il sottile… Ma a Maggio non è andato giù il modo in cui la Marcuzzi ha voluto “sotterrare”, a suo avviso, certe prove, per esempio il punto di vista degli altri naufraghi. Continua a leggere dopo la foto

A ogni modo, tra le altre cose successe durante l’ultima puntata dell’Isola, c’è stata l’imprecazione pronunciata da Nino Formicola. A molti è suonata come una bestemmia per questo, per il naufrago, sono stati chiesti provvedimenti disciplinari, in particolare l’espulsione immediata dall’Isola. Per il momento, però, la produzione non ha fatto sapere nulla al riguardo per cui siamo ancora in attesa di capire se succederà qualcosa e se qualche altro naufrago sarà costretto ad abbandonare l’Isola prima del tempo. Ma la cosa che ha fatto scaldare i telespettatori è un’altra. Già, perché la notte di martedì 27 febbraio due naufraghi – uomini – hanno passato la notte insieme. Cosa? Esatto. Di chi stiamo parlando? Continua a leggere dopo le foto

Parliamo di Marco ferri e Jonathan Kashanian. Come è andata: martedì sera marco ha scelto di portare con sé su Isla Bonita Jonathan. Ma c’è da fare un passo indietro: quando sull’Isola c’era Monte, Ferri stava sempre insieme a lui tanto che gli altri naufraghi hanno detto che li avrebbero visti bene al trono gay. Ferri aveva chiesto a Francesco quanto gli volesse bene da 1 a 10. Poi Monte se ne è andato, ma Ferri si è “consolato” con Kashanian. Quando i due sono arrivati su Isla Bonita, Marco ha detto: “Ho scelto Jonathan perché è il mio compagno di avventura numero uno, la persona con cui mi sento di confidarmi, con la quale quando dormo vicino mi sento più a mio agio”. Kashanian è stato molto felice, appena arrivato, ha iniziato a cantare Mi sei scoppiato dentro al cuore… Ovviamente, dopo questa cosa, sui social, è successo il finimondo…

“Ce l’ha piccolissimo. L’ho visto e ci sono rimasta male”. Isola hot (e trash). Vietato ai minori: la conversazione è ‘di spessore’. Ma se quel naufrago in particolare è poco dotato, c’è chi compensa in Honduras: “Credetemi…”