Insieme al fidanzato, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova è al centro dei riflettori. I due si sono conosciuti proprio all'interno della casa del Grande Fratello e il loro amore è nato poco dopo la chiusura del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Lo annunciava il settimanale Chi nel numero del 17 gennaio per il quale i due avevano posato per la prima volta come coppia. I giovani innamorati avevano raccontato la storia dal primo bacio al progetto di metter su famiglia. "Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie. - aveva confessato Onestini - Non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana". A fargli eco era stata proprio la modella: "Luca è un super romantico, questo suo lato non lo conoscevo. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, insieme abbiamo un desiderio: diventare genitori entro i trent'anni. E io voglio due figli!". "Sono cresciuto con il valore della famiglia. - aveva detto ancora Onestini -Non voglio arrivare a 40 anni per diventare papà. Entro i 30 si porta a casa il risultato, confermo […] E ci sposiamo, perché le cose si fanno per bene".

Insomma, le cose tra i due andavano così bene che le perfide Iene hanno deciso di giocare un brutto scherzo alla povera Ivana. Complice Luca Onestini, la modella si è trovata di fronte al suo uomo in atteggiamenti intimi con la sua personal trainer. Ma andiamo con ordine. Da quando si è fidanzato, Luca Onestini ha messo su qualche chilo e ha deciso di rimettersi in forma. Ed è su questa base che le iene hanno architettato uno scherzo perfido. Per questo motivo l'ex tronista di Uomini e Donne conosce la sua nuova personal trainer, Lumy. La modella ceca è visibilmente gelosa per gli atteggiamenti troppo disinvolti del fidanzato: "Hai fatto il coglione". Pianti, urla fanno scricchiolare la coppia.





Dopo una breve intervista a Mattino 5, il modello romagnolo sceglie di cambiare preparatrice. É la volta di Chantal. I due sportivi si avvicinano pericolosamente scatendando l'ira della compagna: fanno selfie, manda un messaggio alla mamma Rosanna e si spingono in provocazioni molto audaci. “Basta, è finita! Non toccarmi”, ha gridato Ivana a Luca.

Con la personal trainer è molto più dura: “Tu esci e vattene a fanculo”. Dandole anche della poco di buono. Ma, quando gli animi sono accesi e il lieto fine sembra l’ultimo scenario possibile, lui si abbassa le mutande e le mostra i glutei dove c’è la scritta “Le Iene“. Ivana scoppia in lacrime. In parte contentissima per il non tradimento del suo fidanzato, ma dall’altra arrabbiatissima per essere caduta nel tranello degli inviati de “Le Iene”. “Che scherzo di merd*a!”, ha detto Ivana chiedendo: “Questo finirà in televisione?”.

