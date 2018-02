Alessia Marcuzzi e Barbara D'Urso, Isola dei Famosi e Pomeriggio 5 (e Domenica Live): le frecciatine continuano e sono sempre meno velate. Prima una che tira le orecchie all'altra, quindi la replica piccata, questo è il copione. Ma prima di arrivare alla risposta di Carmelita, meglio partire dal principio. Da quello, cioè, che ha detto Alessia in diretta, all'Isola. Chi ha seguito la puntata del reality sa bene che prima di nomination, eliminazione e novità della settimana, è iniziato tutto dalle precisazioni di Andrea Marchi, il capo progetto Magnolia che, dalla Palapa, ha chiarito per l'ennesima volta la posizione della produzione sull'ormai famoso canna-gate. In breve, ha spiegato che i naufraghi non erano ripresi 24 ore su 24 in villa e sottilineato che Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana solo dopo essere stata nominata dal naufrago. È stato anche mostrato per la prima volta il confessionale di Eva, quello in cui per la prima volta la ex diva hard parla della droga all'Isola e di Francesco. Appena visto il confessionale, aggiunge l'autore, la produzione è stata subito avvertita e, ancora, lui non avrebbe mai spinto la Henger a parlare dell'accaduto in puntata. (Continua dopo la foto)

Ovviamente ne è nato un dibattito in studio. Mara Venier ha detto che Monte dovrebbe presentarsi in studio e raccontare i fatti nei dettagli, perché questo programma, altrimenti, diventa imbarazzante. Alessia, invece, tra le altre cose ha sottolineato come molti naufraghi in studio diano una versione e in altri programmi un'altra. Quindi la 'tirata d'orecchio' a Barbara quando la Marcuzzi ha fatto un velato riferimento ai suoi programmi. Programmi in cui la D'Urso continua a parlare del canna-gate costringendola a fare continue precisazioni. Questa la frecciatina che, figuratevi, non è passata inosservata al pubblico ma soprattutto a Carmelita. Ed eccoci alla puntata di Pomeriggio 5, dove Barbara ha ovviamente riaperto il capitolo Isola dei Famosi. (Continua dopo le foto)





In risposta ad Alessia, Barbara ha sottolineato come lei c'entri ben poco con quello che gli ex naufraghi dicono nelle sue trasmissioni: "Se vengono qua, mi guardando negli occhi, e dicono la loro verità, io non ci posso fare niente. A casa mia ognuno è libero di dire quello che vuole". E, ancora, che i suoi format da sempre trattano le vicende dei reality show della rete: "Il mio lavoro è assolutamente di supporto". Poi, prima di lanciare la pubblicità, la stoccata. Nell'anticipare la notizia di un video inviatole su Nadia Rinaldi, la D'Urso chiude il collegamento così: "No, no, ve lo facciamo vedere noi il video. Ce l'abbiamo".

