Della serie: nessuno tocchi mio marito. E poco conta se lui è un vip ed è in balia dell'Isola dei famosi. Ecco, quando si tira in ballo la persona che si ama, è bene scendere in campo per difenderla. A tutti i costi e con ogni mezzo, anche un lettera a Barbara D'Urso. In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbarella, letta poi a Pomeriggio 5, nella quale la donna ha parlato delle pesanti accuse che il sensitivo inglese ha rivolto al marito. La moglie di Franco ha confessato di conoscere Terlizzi da ben 35 anni e di aver insegnato ai due figli – Michael e Camilla – dei principi sani e autentici, che poco hanno a che fare con l’omofobia. E a proposito di quest’ultima, Ketty è stata chiara: “Prima d’ora quella parola non era mai entrata in casa mia”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Vorrei chiedere al signor Craig come mai, quando era all’Isola dei Famosi, non ha subito chiesto il confronto con Franco e non ha domandato alla produzione la sua espulsione”, ha scritto Ketty Terlizzi nella lettera che è stata letta nel salotto di Barbara d’Urso. Secondo la donna Franco non avrebbe mai potuto fare un gesto del genere e per questo ha deciso di perdonare Craig. “Perdono questa persona che con leggerezza ha esposto me e la mia famiglia agli insulti pubblici. Vedo tanto rancore in Warwick” ha concluso la moglie di Terlizzi. (Continua a leggere dopo le foto)

Cosa risponderà il britannico? Al momento l’ex parrucchiere è indisposto: dopo essersi sentito male durante la diretta dell’Isola dei Famosi, ha lasciato Milano per eseguire ulteriori accertamenti a Roma. La moglie di Franco non fa parte del mondo dello spettacolo. Ha conosciuto Terlizzi quando era poco più che adolescente e da allora i due non si sono più lasciati.

