La sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2018 è stata movimentata. Parecchio movimentata. Anche in studio, non solo in Palapa, dove è cominciato tutto con le precisazioni sul canna-gate di Andrea Marchi, il capo progetto del reality. Ha fatto chiarezza Marchi, spiegato che i naufraghi non erano ripresi 24 ore su 24 in villa e chiarito che Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana solo dopo essere stata nominata dal naufrago. È stato anche mostrato per la prima volta il confessionale di Eva, quello in cui per la prima volta la ex diva hard parla della droga all'Isola e di Francesco. Appena visto il confessionale, poi, aggiunge l'autore, la produzione è stata subito avvertita e, ancora, lui non avrebbe mai spinto la Henger a parlare dell'accaduto in puntata. Poi, tra un attacco, una nomination, una prova e una novità, Craig Warwick ha accusato un malore. Il sensitivo inglese, che è stato costretto a uscire dal reality per via di un infortunio, era presente in studio per avere un confronto con Michael Terlizzi, il figlio di Franco, circa le presunte offese che a suo dire avrebbe ricevuto dall'ex pugile per la sua omosessualità. (Continua dopo la foto)

Passo indietro: a Domenica Live Craig aveva rivelato le parole di Franco. Suonavano pressappoco così: Sei gay? Che schifo. In puntata, pertanto, Alessia Marcuzzi voleva affrontare il tema di queste accuse pesantissime di omofobia mosse da Warwick a Terlizzi, ma non è stato possibile: l'ex naufrago si è sentito male e ha dovuto lasciare lo studio, ha fatto sapere la conduttrice, specificando che non è stato nulla di grave. Il figlio di Franco, tuttavia, ha voluto dire la sua nonostante non fosse presente Craig: "Lui ha accusato mio padre pur sapendo che non avrebbe potuto essere smentito perché lui non c'era. Troppo facile fingere di sentirsi male adesso". Più tardi, però, si è reso conto di essere stato molto duro, quindi ha ripreso la parola: "Mi spiace si sia sentito male, non ho mai pensato fingesse. Volevo chiedere scusa". (Continua dopo le foto)

Oggi a #Pomeriggio5 gli sviluppi sul caso @isoladeifamosi dopo le forti dichiarazioni di ieri sera e poi, le immagini esclusive di Craig Warwick ricoverato stanotte in ospedale ma soprattutto la nostra @carmelitadurso che calze indosserà? 🧦 Lo scoprirete tra pochissmo! pic.twitter.com/bIcI0b8nVz — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 28 febbraio 2018

E infatti Craig non fingeva affatto: è finito in ospedale. Lo ha annunciato Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, anticipando anche di avere ricevuto dal diretto interessato le foto scattate durante il suo ricovero. La conduttrice spiega che Craig le ha mandato le foto del suo ricovero. Pare che sia stato portato anche al pronto soccorso. "Noi abbiamo in esclusiva per voi le prove che mostrano Craig dopo il suo malore, mi pare di aver capito che sia stato portato al pronto soccorso", ha detto la padrona di casa di Pomeriggio 5. Il caso omofobia all'Isola, dunque, va rimandato ancora. Ma c'è da stare tranquilli: Barbara non lo farà passare in cavalleria. In puntata, l'altro giorno, ha detto di pretendere dalla produzione dell'Isola i video che, a detta di Craig, dovrebbero esserci vista la presenza delle telecamere in quel preciso momento in cui Franco l'avrebbe insultato.

