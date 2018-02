È più cristallino dell'acqua di sorgente che Tina Cipollari e Gemma Galgani non si sopportano. In fondo, le vere protagoniste del trono over di Uomini e Donne sono proprio loro. L'opinionista storica della trasmissione e ora 'promossa' a tronista visto che è tornata single da un lato e la dama torinese che ancora, dopo anni, ci prova con Giorgio Manetti dall'altro. Ecco: Giorgio Manetti. Il Gabbiano, come è stato soprannominato tempo fa, rappresenta proprio l'ultimo casus belli. Se, infatti, fino a qualche mese fa le due rivali si limitavano a frecciatine e regali perfidi, da quando è uscito il rumor di un presunto flirt segreto tra Manetti e la Cipollari, la Galgani non ci ha visto più. Nonostante i diretti interessati abbiano negato dal principio questa voce, è bastato il solo sospetto a far scattare sull'attenti la dama che, di conseguenza, a ogni 'segnalazione' in merito, non perde occasione per attaccare Tina. E figuratevi se quest'ultima resta a guardare. Insomma, è un circolo vizioso. Ma quello che è successo nell'ultima puntata in onda non si era davvero mai visto. Con ordine. I fatti: Gianni Sperti continua a non fidarsi del rapporto di amicizia che dichiarano di avere Anna e Giorgio. (Continua dopo la foto)

È convinto che tra i due ci sia qualcosa di più di una simpatia, quindi torna perciò ad attaccarli, in particolare si rivolge a Manetti e lo accusa di prendersi un po' troppo spazio ultimamente in puntata. Sta forse prendendo in giro pubblico e redazione? Anna, nel frattempo, chiude anche la frequentazione con Valter. Sostiene che non sia scattato quello che sperava. Ma Gianni, sempre lui, è però convinto che la colpa sia solo ed esclusivamente della dama. Che, a suo avviso, non riesce ad avviare una relazione con gli uomini con cui prova ad uscire perché innamorata di un altro, ossia Giorgio. Poi si passa a Gemma, che viene invitata al centro dello studio e torna a parlare della sua ex love story con Giorgio. (Continua dopo le foto)

La puntata scorsa, il cavaliere ha urlato a gran voce di non voler tornare mai più insieme a lei, che è subito scoppiata a piangere, ma oggi, in studio, rivela di voler chiudere ogni tipo di rapporto con Manetti. Per sempre. Segue poi un piccolo scontro tra Giorgio e Tina: lui l'accusa di non sapere cosa sia l'amore. Ma nulla in confronto allo scontro in chiusura, quello che anticipavamo all'inizio, tra la Cipollari e la Galgani. C'è Anna al centro dello studio e Tina scatta perché secondo lei Gemma non ascolta le persone, ma "fa dei versi". "Hai rotto il c...", urla l'opinionista, che si alza addirittura dalla sedia. "Sono stanca e più nervosa del solito oggi", dice a Maria. Nasce un breve, l'ennesimo, diverbio, con Gemma e il siparietto finisce con una rissa sfiorata. Tina si dirige dietro le quinte e,quando torna getta una bottiglietta d'acqua in testa alla dama. E finisce la puntata con la De Filippi che esclama: "Noooo!". E il 'continua' che segue non è di buon auspicio. Nient'affatto.

Qui il video della 'doccia' di Tina a Gemma

