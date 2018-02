La notizia era trapelata, ora invece è confermata. Stefano Laudoni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giocatore di basket salirà al Trono di Maria De Filippi dopo la scelta di Niccolò Brigante. Nel frattempo l’ex fidanzata di Laudoni, Valentina Vignali, ha pubblicamente messo in guardia tutte le corteggiatrici che andranno nel programma Mediaset per corteggiare il suo ex fidanzato, visto che lei c'è passata... A Casa Signorini la sportiva – che in passato ha corteggiato Francesco Monte al Trono Classico – ha fatto sapere che tre giorni prima di ricevere la chiamata della redazione, Stefano ha dichiarato amore eterno a Valentina. La Vignali ha confidato ad Alfonso Signorini che il ragazzo era pronto a farsi perdonare, dopo aver lasciato l’ex compagna per vivere una passione bollente con Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro. “Fino a tre giorni prima di essere chiamato a Uomini e Donne, mi piangeva dietro...". (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi diceva che si era pentito di quello che aveva fatto, che era stato un errore. Non ho replicato con delle picche perché la nostra è stata una storia importante” ha spiegato Valentina Vignali che, per la fine di questo rapporto ha addirittura pianto in diretta tv a Pomeriggio 5. “Dopo aver fatto il colloquio con la redazione mi ha bloccato dappertutto e non si è fatto più sentire. Le corteggiatrici che scendono per lui dovranno stare attente” ha aggiunto la sportiva. Ci sarà mai la possibilità di vedere Valentina proprio nelle vesti di corteggiatrice di Stefano? Assolutamente no. La Vignali ha chiaramente fatto sapere di non essere interessata: Laudoni l’ha già fatta soffrire abbastanza. Tra Valentina e Stefano è finita ai primi di novembre, dopo tanti anni insieme e una convivenza avviata. (Continua a leggere dopo le foto)

Il motivo della rottura? Stando a quanto rivelato dalla Vignali per colpa di una terza persona: Francesca Brambilla. Il giocatore di basket ha invece chiarito che con Valentina era ormai finita da tempo e che la relazione era diventata troppo abitudinaria. Dopo qualche settimana, però, la storia tra Stefano e Francesca è finita e Laudoni è tornato tra le braccia di Valentina, per poi cambiare ancora una volta idea e approdare a Uomini e Donne.

