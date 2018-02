La sesta puntata de L’Isola dei Famosi è andata in onda martedì 27 febbraio. Giucas Casella ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute (lo ha svelato in anteprima Mara Venier ma non avrebbe dovuto perché ha rovinato la “sorpresa” al pubblico) e Paola Di Benedetto è stata eliminata dal gioco. Ovviamente non poteva mancare un riferimento al canna-gate. Per mettere una pietra sopra, è intervenuto anche il capo-progetto del reality Andrea Marchi che ha detto: “Sono qui soprattutto per i miei gli, che hanno sentito citare il mio nome a vanvera. I naufraghi sono arrivati in Honduras il 18 gennaio e hanno raggiunto l’albergo. Io li ho raggiunti in serata e ho fatto con loro una prima riunione. Dentro la casa c’era una telecamera in ogni stanza da letto, due telecamere diurne con operatori e una notturna. Quando ho fatto la prima riunione ho parlato con Nino, fumatore accanito di sigarette, che mi ha chiesto se potesse fumare sigarette. Gli ho detto di farlo con moderazione, mai più di una persona alla volta, rispettando i non fumatori e solo degli spazi aperti. I concorrenti sono stati nella casa dal 19 al 22 gennaio, poi sono stati trasferiti nell’isola vicina”. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: "In quei giorni in casa non c'è stata una sola persona che mi abbia detto che Francesco avesse della marijuana. Le occasioni erano molteplici, tanto che Alessia si è lamentata perché altri concorrenti stavano fumando sigarette in casa. Nella prima puntata Francesco ha poi nominato Eva, che in confessionale ha poi accusato Francesco di aver fumato marijuana. Fino a quel momento, però, Eva non aveva detto nulla. Appena ho saputo del confessionale ho avvisato la produzione, che ha quindi deciso di procedere". Vogliono metterci un punto, quelli della produzione. Ed è normale che sia così. Poi sono successe tante cose ma vogliamo soffermarci su un dettaglio che in tanti hanno notato, prima su tutte Mara Venier. "Amore della zia...", dice l'opinionista...

Il dettaglio in questione riguarda Stefano De Martino… Innanzitutto, ieri il pubblico ha notato che Stefano De Martino era più a su agio del solito. Sereno, spigliato, brillante. E tutti hanno apprezzato. Ma la cosa che più è stata apprezzata è che Stefano ha deciso di rimanere scalzo. A notarlo per prima è stata la Venier che, subito, si è complimentata con lui. Allora Stefano, al quale non manca l'ironia, ha deciso di dedicare un saluto speciale a tutti i feticisti in ascolto: "Un saluto a te e a tutti i feticisti", ha detto Stefano simpaticamente poi ha messo un lucchetto sulla vita di Bianca Atzei per legarla alla Cipriani e ha continuato a fare il suo lavoro di inviato. E voi avete gradito il bel De Martino a piedi nudi? Ecco il video.

