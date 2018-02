Martedì 27 febbraio è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, in apertura, ha dato una notizia che fatto felici i fan: il reality durerà una puntata in più. Prima la gioia iniziale, poi la gaffe di Mara Venier che svela in anticipo che Giucas Casella uscirà per motivi di salute. Un piccolo colpo di scena. Poi, ovviamente, non manca un riferimento al canna-gate. La produzione del reality vuole mettere un punto e passare oltre. Per questo interviene Andrea marchi, il capo-autore. Poi si passa all’eliminazione. Si salva Nino mentre il pubblico decide che a tornare in Italia sarà Paola Di Benedetto che potrà quindi riabbracciare Francesco Monte il quale le aveva mandato un video-messaggio: “C’erano le basi per qualcosa di importante, spero che mi voglia aspettare per riprendere da dove abbiamo lasciato”, dice. Nel frattempo, però, la produzione dà la possibilità agli eliminati di tornare sull’Isola e si apre il televoto. Quando la puntata sta per volgere al termine, succede il caos tra Elena e Bianca che tirano in ballo i loro cachet e quasi passano alle mani. Stefano De Martino è costretto a intervenire per dividerle. Continua a leggere dopo la foto

Mamma mia quante emozioni… Nel frattempo arriva l’annuncio che, dalla prossima settimana, L’Isola dei famosi andrà di nuovo in onda il lunedì. Decisione saggia visto che la Rai ha spostato l’appuntamento del Commissario Montalbano al martedì. E siccome Montalbano era stato lo spauracchio che aveva fatto inizialmente spostare l’Isola al martedì, ora che si è spostato al martedì quelli della produzione non se la sentono di rischiare… Ma se credete che sia finita qua, vi sbagliate. Cosa è successo? Sembra che durante la puntata di martedì 27 uno dei naufraghi abbia detto una bestemmia. Si tratta di Nino Formicola che ora rischia l’eliminazione immediata per aver violato il regolamento. Nino negli ultimi giorni aveva manifestato un certo disagio e un comportamento piuttosto aggressivo nei confronti degli altri naufraghi. Continua a leggere dopo le foto

Quando è stato il momento delle nomination palesi, tra i naufraghi è cresciuta la tensione. La Morali è finita nel mirino e ha accusato gli altri di essersi coalizzati contro di lei. “L’unica a non offendersi per la nomination", dice Formicola. E lei va su tutte le furie: "Dite che siete d'accordo, sono stanca di queste chiacchiere, dite la verità". È proprio “Gaspare” a farsi prendere dal nervosismo e urla: "È un gioco Cr***o!". Non doveva usare quell’espressione… Ora proprio lui, che è stato salvato dal pubblico, rischia il posto nel reality. E quindi bisogna capire che decisione verrà presa nei suoi confronti. La Marcuzzi cerca di smorzare il nervosismo scherzando un po’ con lui che ha confessato di voler sposare la compagna entro settembre. È il momento dello scherzo, ma Formicola non ci casca… Non resta che aspettare di capire cosa succederà…

“Quando ci vedremo…”. L’inaspettata proposta di Francesco Monte a Madre Natura. Il videomessaggio indirizzato a Paola Di Benedetto arriva in diretta all’Isola dei famosi e manda in estasi il pubblico