Paola Di Benedetto è l'eliminata della sesta puntata dell'Isola dei Famosi. La naufraga ha perso al televoto contro Nino Formicola (Gaspare) e Franco Terlizzi e ha dovuto salutare i suoi compagni e lasciare l’Honduras. Paola Di Benedetto ha ricevuto molti voti a suo sfavore: il pubblico, infatti, l'ha eliminata con ben il 68% dei voti. Ad aspettarla al suo rientro in Italia ci sarà sicuramente Francesco Monte, autore di un video messaggio diretto proprio all’ex naufraga. Francesco Monte, nel suo filmato, si era augurato che Paola Di Benedetto venisse eliminata per poter riprendere la loro conoscenza in Italia: “Sto bene, sono circondato dalla mia famiglia, dai miei amici, dalle persone che mi vogliono bene. Quando ci vedremo ti racconterò tutto quanto. Nel frattempo volevo dirti che ti sto seguendo, stai andando alla grande, stai mostrando una bellissima personalità, spero che tu possa andare avanti nella tua esperienza. Ho visto le parole che hai detto su noi e sulla nostra conoscenza a Marco (Ferri, ndr), dalla mia parte c’è la volontà di portare avanti questa conoscenza, egoisticamente spero che tu stasera possa uscire in modo che la prossima settimana saprò dove trovarti”. (Continua a leggere dopo la foto)

Lei replica: “Lo ringrazio, ho chiesto in mille modi a che punto era questa situazione, avevo intuito che c’erano un po’ di casini in ballo, ho sempre detto di aver scoperto una persona stupenda e che era nato qualcosa di inaspettattamente bello, aspettavo questo messaggio, grazie di cuore”. Daniele Bossari, allora, ha chiesto dallo studio a Paola “ma il vostro è amore vero o tutto fumo e niente arrosto ?” e la showgirl ha ammesso che “c’è qualcosa ma ancora non è amore”. Durante la puntata dell’Isola l’ex Madre Natura ha parlato di Francesco Monte. "Ha lasciato un vuoto enorme da quando se ne è andato. Oggi farei tutto più alla luce del sole. Francesco - ha spiegato Paola - è stato un appoggio fondamentale”. (Continua a leggere dopo le foto)

“Avere una persona che ti strappa due baci di nascosto in questo contesto significa veramente tanto. Vorrei riprendere da dove eravamo rimasti. - ha detto ancora la Di Benedetto - Ci sono le basi per un inizio di qualcosa. Spero di trovare una persona disponibile pronta a riprendere da dove eravamo rimasti". Nel frattempo ci sono anche delle novità per quanto riguarda i rumors sulla chiusura anticipata del programma annunciata qualche giorno fa. Le voci di corridoio sono state categoricamente smentite dal regista dell'Isola Roberto Cenci, durante un'intervista a RTL 102.5. Anzi, lo show durerà una settimana in più, chiudendo definitivamente il 17 aprile.

“Mi dispiace che debba andarsene…”. La clamorosa gaffe di Mara Venier: eccola, in diretta, anticipare l’addio del naufrago, costretto a lasciare l’Isola dei Famosi. Imbarazzo tra il pubblico, Alessia Marcuzzi sotto choc