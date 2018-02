E ancora non se ne esce: Gemma e Giorgio, un coacervo di intrighi e di passioni, di tira e molla inesauribili, ma adesso anche i diretti interessati si sono stancati, anche la dama e il cavaliere sono stanchi di soffrire. La loro storia, che qualche settimana fa sembrava avere una nuova possibilità, ora pare arrivata al capolinea in seguito alle dichiarazioni forti da parte di entrambi. Parole che hanno scatenato un gran polverone nei social network, con i fan schierati a favore dell'uno e dell'altra, e alle quali il Gabbiano ha deciso di replicare attraverso un lungo post da lui pubblicato su Facebook: "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere... Mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate! Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io...! Ognuno ha la propria storia! E solo allora mi potrai giudicare!". Una lunga precisazione che non sembra avere colpito completamente nel segno: sono in molti a pensare che un personaggio pubblico debba essere consapevole di lodi ma anche di critiche da parte del pubblico. (continua dopo la foto)

dopo queste parole, lo spettro della fine è sempre più reale. Ebbene sì, in una delle ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne - che vedremo appunto nei prossimi giorni - la Galgani sembra aver preso la decisione di chiudere per sempre quel capitolo della sua vita. Solo nelle ultime puntate, il pubblico ha visto una Gemma in lacrime e fortemente sconsolata dopo le dichiarazioni fatte da Giorgio Manetti in una recente intervista. "Ma ti rendi conto? Hai detto che non avevi mai detto di avermi amato. Tu l'hai smentita questa cosa. Sono parole alle quali si dà importanza. Mi hai amato o non mi hai amato? Lo posso capire una volta per tutte". Con queste parole che Gemma, disperata, ha espresso le sue perplessità sulle dichiarazioni rilasciate da Giorgio, in cui confermava di averla amata, seppur a modo suo. Sul web i fan della Galgani sostengono fortemente la scelta di allontanarsi per sempre da Giorgio, forse presa dopo l'ennesima "umiliazione" subita in studio dallo stesso cavaliere. (continua dopo le foto)





E poi quel ballo con Alfredo, arrivato all'improvviso. Tutti sono ormai convinti che la dama abbia voltato pagina. È impossibile inoltre dimenticare le parole di Giorgio, infuriato con Gemma che gli chiedeva di non speculare ulteriormente su quella che è stata la loro relazione. "Io non sono come te che hai sputato nel piatto in cui hai mangiato per otto mesi. La vedi questa faccia? La vedi solo in fotografia perché non la vedrai mai più accanto a te. - è sbottato in studio il cavaliere contro Gemma, per poi concludere - Fammi una fotografia, perché accanto a te non ci starò mai più. Tanto per chiarire. Sono due anni e mezzo che te lo dico. Se tu pensi che io sia innamorato di te, ti chiarisco le idee. Tu sei quella persona che a un certo punto mi ha detto ‘Vai al diavolo'. Gemma mi hai mandato al diavolo, ora al diavolo ci vai te". Una decisione, quella di chiudere, che sarà mantenuta da entrambi.

