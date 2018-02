Lacrime all'Isola dei famosi per Rosa Perrotta. L'ex tronista di ''Uomini e Donne'' è scoppiata in un pianto a dirotto dopo aver ricevuto una lettera del suo fidanzato, l'avvocato campano Pietro Tartaglione, conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi. Il motivo è presto detto. La giovane ha da poco compiuto 30 anni e proprio sull'isola le è stata recapitata una lettera che il suo Pietro ha voluto scrivere in occasione del compleanno. Un dolcissimo gesto che Rosa ha letto davanti alle telecamere dell'Isola dei famosi durante il daytime: ''Ciao amore, - ha scritto Pietro nella missiva - ti scrivo questa lettera perché ho un po' di cose da dirti, anche se sei così lontana. Mi manchi, amore, mi manchi che a parole non te lo so spiegare, però ti guardo, amore mio, ti guardo sempre e sei sempre nella mia testa. Ogni maledetto momento senza di te. Io ti aspetto, io ti aspetto perché voglio stare con te tutta la vita. Tu sei la mia persona. Oggi è il tuo compleanno, il primo da quando stiamo assieme e l’ultimo che ci vedrà separati. Auguri, amore mio. Ti amo, tuo Pietro''. (Continua a leggere dopo la foto)

I 30 anni per l'ex tronista di Uomini e Donne sono un traguardo importante, tant'è che la stessa Rosa ha dichiarato di sentirsi pronta a mettere su famiglia dopo la fine del reality. Dal fidanzato infatti Rosa Perrotta vorrebbe avere un figlio, proprio perché si sente arrivata ad un punto della sua vita in cui non le manca niente. Pietro Tartaglione ha condiviso su Instagram la conversazione avvenuta tra Rosa Perrotta e Jonathan. ''Veramente per quando esco da qui sono mamma'' avrebbe detto la tronista al suo compagno di avventura. ''Sono arrivata a 30 anni che ho ciò che voglio'' avrebbe poi aggiunto la stessa sull'Isola. (Continua a leggere dopo le foto)

Parole ricche di sentimento, quelle dell’ex corteggiatore, che si sono andate a unire a un bigliettino speciale che anche Paola Di Benedetto ha voluto consegnare a Rosa in un giorno così importante. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha voluto far sapere alla verace campana che le vuole davvero un gran bene e che, anche una volta finito il reality, potrà contare sulla loro amicizia, nata sull’Isola, ma che sicuramente resisterà anche alle intemperie della vita reale. Insomma, a nulla sono servite le chiacchiere sulla possibile fine della storia d'amore tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta in concomitanza della partecipazione di quest'ultima all'Isola dei Famosi. La relazione tra i due prosegue a gonfie vele e per loro si prospetta un futuro ricco di amore.

“Sono lacrime di dolore… è una perdita”. Il dramma di Rosa Perrotta. Appartata dietro un albero l’ex tronista si è sciolta in un doloroso pianto. Quel pensiero è troppo difficile da sopportare: naufraghi preoccupati