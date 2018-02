Questa edizione dell'Isola dei Famosi sta facendo il botto. Il gradimento bisogna dire che è alto. Recentemente i vertici Mediaset hanno confermato che il reality non verrà chiuso e che ai piani alti c'è piena soddisfazione per gli ascolti. Ora toccherebbe vedere se qualità e quantità vanno di pari passo. Infatti sulla rete ci sono state parecchie lamentele, soprattutto riguardo al 'canna-gate' che ormai ha monopolizzato il dibattito intorno al programma. Non si parla di altro e tra Eva Henger e Francesco Monte i rapporti sono sempre più tesi. Ma in Honduras la vita continua e nonostante le trashate, le litigate, le ritirate, insomma fatti salvi tutti gli intrighi più negativi, qualcosa di romantico bolle in pentola. Esatto pare proprio che le calde notti honduregne abbiano indotto due naufraghi ad amoreggiare, avvicinandosi molto intimamente. E la cosa è stata notata e spifferata, mica da uno qualsiasi, tutt'altro. Perché la 'gola profonda' che ha deciso di parlare è uno che la sa lunghissima in tema di gossip e non solo. (continua dopo le foto)

Quindi lo scandalo è servito e il perfetto 'maggiordomo' che ha servito il piattino ben caldo è nientemeno che Alfonso Signorini. Sappiamo bene che il giornalista è molto introdotto e sa bene dove trovare fonti che sappiano fornirgli notizie inedite e interessanti. La notizia è stata pubblicata sull'ultimo numero di Chi dove viene descritta una notte molto calda al di là dell'oceano fra due naufraghi. E fin qui nulla di male o strano. Si sa che in occasioni particolari possono scattare scintille e apprezzamenti, tutti sanno come momenti unici possono dare luogo a situazioni fuori dall'ordinario. Ma il punto non è questo. I due naufraghi coinvolti nell'affare amoroso sarebbero fidanzati.





Fidanzati giusto, ma non tra di loro. Secondo Signorini ci sarebbe un momento di grande intimità fra due naufraghi col cuore già occupato: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’“Isola dei famosi” – fa sapere la rivista - ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”. A questo punto la bomba è stata lanciata e adesso il radar del gossip è già pronto a capire bene di chi si tratta.

Ti potrebbe interessare anche: “Occhio! Eva e Francesco avevano un accordo. Ecco perché poi è saltato”. Craig Warwick spiffera tutto e ci va giù pesante. Guai in vista per Monte ed Henger…