E Barbara D'Urso perse le staffe. La padrona di casa di Pomeriggio 5 si è vista costretta a intervenire, o forse sarebbe più appropriato dire 'sbottare'. L'argomento è l'Isola dei Famosi. Come accade durante ogni reality targato Mediaset, Carmelita riserva un ampio spazio agli ex concorrenti, i familiari dei vip ancora in gioco e le polemiche che montano di settimana in settimana. C'è da dire che con l'Isola sta avendo un gran da fare Barbara, perché non c'è giorno in cui non succeda qualcosa. Tralasciando il canna-gate tanto caro a Striscia la notizia, nella puntata del 26 febbraio scorso si è parlato molto di Franco Terlizzi, l'ex pugile che ora è in nomination e che è approdato in Honduras, nel cast dei vip, dopo aver vinto Saranno Isolani. In studio, a Pomeriggio 5, c'era suo figlio Michael, che fino a ieri era uno sconosciuto ma, da quando è stato inquadrato all'Isola, è praticamente diventato il nuovo sex symbol. Moro e col fisico scolpito, ha conquistato buona parte delle telespettatrici del reality. Terlizzi junior è intervenuto nel programma della D'Urso per difendere il padre dalle accuse mosse il giorno precedente, a Domenica Live, quindi sempre da Barbara, da un ex naufrago, Craig Warwick. (Continua dopo la foto)

Doveroso passo indietro: il noto sensitivo inglese che, suo malgrado, qualche settimana fa è stato costretto a lasciare l'Isola per via di un infortunio alla costola, ha fatto una confessione a dir poco pesante su quanto accaduto in Honduras: "Franco mi ha chiesto 'sei gay?', io gli ho detto di sì e lui mi ha risposto 'fai schifo, sei una persona schifosa'. Quando stava con Paolo e Rosa lui ha detto 'quell'inglese è schifoso'. La mattina dopo mi ha detto 'non dormirmi vicino', perché secondo lui gli avevo dormito troppo vicino". Questa la conversazione avvenuta con Terlizzi che Craig ha riportato a Carmelita. Parole forti, un'accusa gravissima. Quindi ci si chiede se verrà preso qualche provvedimento nei confronti dell'ex pugile. Meno di 24 ore dopo, però, il figlio di Franco ha smentito tutto. (Continua dopo le foto)

"Sono cresciuto con dei valori che mi ha insegnato mio padre e vi assicuro che nessuno della mia famiglia è omofobo", ha replicato Michael a Pomeriggio 5. E ancora: "Mio padre non sa neppure cosa significa la parola omofobo, non avrebbe mai detto una cosa del genere", ha assicurato. E quando Raffaello Tonon ha parlato del presunto video nominato da Craig Warwick in cui Franco pronuncerebbe la frase omofoba, Michael ha detto che quel filmato non c'è, non esiste. Ed è stato a quel punto che Barbara, memore delle tante clip mai uscite fuori, ha sbottato: "No, no, fermi tutti, è no, fermi tutti. Adesso basta con questi video che non ci sono! Basta davvero! Craig ha detto in diretta davanti a svariatissimi milioni di telespettatori che c'erano le telecamere. Se c'erano le telecamere il video c'è! Ho chiesto a l'Isola il video e io lo porto qui e lo faccio vedere". E noi, allora, aspettiamo.

