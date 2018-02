La decisione è arrivata e pare che Benedetta Parodi l'abbia confermata con un video ufficiale che andrà in onda in televisione. La piccola di casa Parodi, nota per le sue trasmissione dedicate alla cucina, non torna indietro e - secondo quanto riportano i soliti beninformati - potrebbe tornare sul canale Real Time con le nuove sfide di pasticceria di ''Bake off Italia''. Come detto, questa settimana andrà in onda solo una sua breve clip già registrata, dopodiché la conduttrice non dovrebbe apparire più a ''Domenica In'', lasciando sola la sorella Cristina. Che la co-conduttrice potesse andare via dal contenitore televisivo di Rai1 era stato lasciato intendere anche da Cristina Parodi ospite a Tv Talk. "Mi dispiace moltissimo - aveva detto la sorella di Benedetta -. Ci tenevamo, era un nostro sogno da tempo. Per noi avrebbe avuto senso, sarebbe stato bello continuare. La tv di oggi però macina tutto molto velocemente. Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Rai 1". Una coppia annunciata come inedita e che invece puntata dopo puntata ha attirato polemiche e critiche. (Continua a leggere dopo la foto)

Si è parlato di incomprensioni tra le due: basta ricordare i musi lunghi di Benedetta e la sua uscita di scena qualche istante prima della fine della puntata. Cristina e Benedetta, però, hanno sempre smentito. Le critiche sulla coppia non sono mai mancate e gli ascolti — pur non così distanti da quelli della scorsa edizione — non sono mai decollati, fino all'ultimo 11,7% di share. Il primo a criticare l'edizione targata ''Parodi'' era stato l'ex dirigente Rai Fabrizio Del Noce: ''Una trasmissione a dir poco deprimente. Mi vergogno di essere stato direttore di Rai Uno'', così Del Noce bocciava senza mezze misure la nuova Domenica In condotta dalle sorelle Parodi. ''Sono pensionato, vivo in Portogallo e di tanto in tanto mi sintonizzo su Rai Uno''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Guardando Domenica In mi è venuto un attacco di bile, - aveva detto Del Noce - e lo dico prima degli ascolti. Una trasmissione senza capo né coda, senza un filo logico, senza idee. Poi la conduzione... Se Cristina è una professionista, Benedetta non può fare tv. Non dimentichiamo che Domenica In è stata condotta da professionisti come Corrado, Baudo, Carrà... Fa male al cuore - prosegue Del Noce - dopo aver diretto Rai Uno per tanti anni, vederla ridotta così''. ''Spero che con Angelo Teodoli cambi qualcosa - aveva spiegatoDel Noce, riferendosi alla nomina del nuovo direttore di Rai 1 - È stato il mio braccio destro per sette anni e ne conosco il valore. Mi auguro che resista alle pressioni perché sul direttore di Rai Uno ce ne sono tante''.

