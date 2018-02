Un’edizione senza pace. Una guerra continua. Più che l’Isola dei Famosi sembra l’Isola dei tormenti. Roba da far arricchire avvocati senza scrupoli in cerca di soldi facili, foto sui rotocalchi e fama ad imperitura memoria. Dopo il canna – gate, le minacce di Francesco Monte a Eva Henger di ripercussioni penali ecco che entra in scena Terlizzi. Non Franco, bensì Michael che ha risposto a tono al sensitivo che aveva accusato, prima a Verissimo e poi a Domenica Live, l’ex pugile di omofobia. Secondo quanto dichiarato dall’inglese che vede gli angeli, Franco avrebbe reagito male non appena avrebbe saputo dei gusti di Craig. "Mi ha chiesto 'sei gay?', io gli ho detto di sì e lui mi ha risposto 'fai schifo, sei una persona schifosa'. Quando stava con Paolo e Rosa lui ha detto 'quell'inglese è schifoso'. La mattina dopo mi ha detto 'non dormirmi vicino', perché secondo lui gli avevo dormito troppo vicino". Questa la conversazione avvenuta con l'ex pugile Franco Terlizzi che Craig ha riportato a Carmelita. Parole forti quelle che Franco, che quindi è stato tacciato di omofobia, gli avrebbe rivolto. (Continua dopo la foto)

“Sono cresciuto con dei valori che mi ha insegnato mio padre e vi assicuro che nessuno della mia famiglia è omofobo” ha replicato Michael Terlizzi a Pomeriggio 5. Il giovane – che è ormai ospite fisso del salotto di Barbara d’Urso – ha parlato di un video nel quale si vede altro rispetto a quanto sostenuto da Craig Warwick. “Mio padre ha detto ‘che schifo’, dopo che ha visto che Craig dormiva con due coperte sotto la pioggia (una era di Chiara Nasti) mentre lui non aveva di che coprirsi” ha confidato il giovane. “Mio padre non sa neppure cosa significa la parola omofobo, non avrebbe mai detto una cosa del genere” ha assicurato Michael. Terlizzi Junior, a prova della sua tesi, ha ribadito. (Continua dopo le foto)





“In questi giorni ho visto mio padre che per scherzo dà un bacio in bocca a Amaurys: non ha nulla contro i gay”. Warwick per ora tace. Seppur a malincuore, un paio di settimane fa Warwick (nome che in pochi, all'Isola, erano in grado di pronunciare correttamente) era stato infatti costretto a lasciare l'Honduras per un infortunio alla costola. Ma ora che è tornato in Italia e, al pari dei suoi ex compagni di reality, è ospite dei salotti tv più noti per raccontare la sua esperienza ma, soprattutto, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Ti potrebbe interessare: “Isola dei Famosi, due naufraghe hanno violato il regolamento”. “Non ce la facevamo più, siamo sfinite”: ecco cosa hanno fatto. E adesso?