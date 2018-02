Uomini e Donne, la nuova puntata del trono classico parte da un video speciale. È Maria De Filippi a trasmettere in apertura il filmato riassuntivo della scelta di Paolo Crivellin che, dopo settimane di indecisione, è uscito dal programma con Angela. I due stanno ancora insieme e sono stati ospitati da Maria per parlare della loro storia d'amore. Tra loro, dicono, va alla grande e si capisce anche vedendoli, perché si mostrano entrambi felici e sorridenti al pubblico di Uomini e Donne. Durante tutto il corso della registrazione non si sono mai staccati ed è stato un continuo baciarsi. Segno che alla fine Paolo ha scelto bene. Dopo la parentesi Crivellin, si inizia a fare sul serio. Entrano i corteggiatori di Nilufar Addati e Sara Affi Fella e si passa subito all'esterna di quest'ultima e Lorenzo Riccardi, il ragazzo conteso da entrambe che, a ogni puntata, firma un colpo di scena in pratica. Riassumendo, Lorenzo si è dichiarato per Nilufar, ma è durato ben poco questo corteggiamento serrato dopo quasi un mese di indecisione ed esterne doppie. Dopo poco, infatti, Lorenzo è tornato tra le braccia di Sara, con cui, in una delle ultime registrazioni, è scattato anche il bacio. (Continua dopo la foto)

Nell'ultima puntata andata in onda Sara chiede di vedere Lorenzo in esterna per poter parlare definitivamente di ciò che c’è tra di loro. Lei ammette di aver capito che c'è qualcosa, anche se non sa darle un nome. Quindi gli chiede di continuare a conoscerla e lui accetta commuovendosi. Conclusa l'esterna, il corteggiatore ha gli occhi lucidi e chiede alla redazione di poter raggiungere Sara per abbracciarla ancora una volta. Tornati in studio, Nilufar non nasconde rabbia e delusione: si dice convinta di essere stata presa in giro da Lorenzo che, a suo avviso, avrebbe dovuto aspettare per dichiararsi se non era così sicuro. Alla fine, dopo una lunga discussione, lo elimina. Questo è quanto accade nell'ultima puntata andata in onda. Puntata che conferma Lorenzo Riccardi come uno dei protagonisti del trono classico più chiacchierati di questa edizione. (Continua dopo le foto)

Inevitabile, dunque, scavare nella vita del corteggiatore. Si scopre così che prima di Sara e Nilufar, nel cuore di Lorenzo c'è stata un'altra bellissima ragazza, che l'ha stregato poco dopo la sua partecipazione al trono di Ludovica Valli. Si chiama Alessandra Pepe, è sarda e ha 32 anni. Alessandra, che lavora come modella e influencer (ma è anche ballerina) grazie alla popolarità raggiunta sui social, vive e lavora a Torino. Ha conosciuto per la prima volta Lorenzo ad agosto 2016 e, come quella di molte giovani coppie, anche la loro storia d'amore è stata ufficializzata a mezzo Instagram. L'ultimo bacio social risale a gennaio 2017: poco dopo, presumibilmente, è finito l'idillio. Ma si sa ben poco perché ancora oggi, nonostante le domande indiscrete degli utenti, Alessandra nicchia su Lorenzo, che ormai è il corteggiatore più ambito al trono classico.

