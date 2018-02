Isola dei Famosi, tra canna-gate, accuse di omofobia e anticipazioni scottanti della prossima puntata, ci mancava pure la violazione del regolamento. E il conseguente sospetto di un provvedimento in arriva per chi ha trasgredito. Intanto chi sono i naufraghi che rischiano. O meglio, le naufraghe. Si tratta di Bianca Atzei e Paola Di Benedetto. Chi segue tutti i giorni il daily e non perde un pettegolezzo dall'Honduras, sa bene come le due, la cantante e la modella, abbiano manifestato una certa insofferenza ultimamente. Per forza: erano legate insieme da una corda. Una 'punizione' inflitta alla Pejor della settimana, Paola. Che, dopo quattro giorni, ha spiegato: "Questa cosa qui è troppo stressante. Tu non hai il tuo spazio vitale. Devi fare quello che fa lei e lei deve fare quello che fai tu. Mi sveglio e devo accompagnarla al bagno ottanta volte, a bere novanta. Io le mie energie le ho esaurite per stare dietro a lei". Anche Bianca ha detto di essere stanca e provata per via di questo esperimento che non ha tardato a diventare sfiancante: "Io mi sto adattando tantissimo a come è fatta lei anche perché siamo totalmente diverse. Lei è pigrissima. Io magari starei più attenta al fuoco, ho voglia di fare, non riesco a stare ferma". (Continua dopo la foto)

I presupposti, dunque, c'erano tutti perché l'esperimento finisse prima del tempo. E così le due naufraghe hanno deciso di mettere fine al supplizio della corda e si sono slegate andando quindi contro il regolamento. "Ci sleghiamo perché da entrambe le parti siamo arrivate allo sfinimento. Sì, ci siamo avvicinate, abbiamo approfondito dei discorsi. Però nel momento in cui dovessi sentirmi di nominarla, lo farò a prescindere da questa settimana che abbiamo trascorso più vicine", ha chiarito la Di Benedetto. Bianca Atzei, dal canto suo, ha spiegato alle telecamere: "Sono quattro giorni che siamo legate mattina e sera. Siamo diverse in tutto. Stare legate è difficile perché devo aspettare i suoi tempi. Lei è un po' una scansafatiche". (Continua dopo le foto)

Poco prima che le Paola e Bianca decidessero di slegarsi, anche Marco Ferri ha detto la sua. Il figlio dell'ex calciatore dell'Inter si è detto molto scettico dell'apparente improvvisa amicizia tra le due naufraghe: "Non ci crede nessuno all'amicizia tra Bianca e Paola. È la tipica scena in cui due donne cercano di andare d'accordo ma di fondo non c'è feeling. È impossibile, martedì scorso non si sopportavano e ora diventano quasi amiche". La domanda ora è: verranno presi dei provvedimenti per il mancato rispetto delle regole del gioco? Non dovremo aspettare troppo per avere una risposta perché la sesta puntata dell'Isola è vicinissima ormai.

