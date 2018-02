L’Isola è sempre più rovente. Dopo la lite tutta al femminile che ha visto coinvolta l’ex fidanzata di Max Biaggi, Bianca Atzei, la bellissima Paola Di Benedetto ed Elena Morali ecco che nuova benzina viene buttata sul fuoco. Al centro della polemica, neanche a dirlo, ancora lei che più di ogni altro ha dimostrato di non avere peli sulla lingua: Elena Morali che stavolta se l’è presa con Nino Formicola. L’oggetto della lite, nello specifico, uno shampoo. Il comico infatti si sarebbe molto adirato dopo aver visto la quantità esigua del prodotto lasciato dai suoi compagni per gli altri. I naufraghi, solitamente, frazionano meglio i piccoli flaconi concessi loro dalla produzione, proprio per evitare di rimanere senza a fine settimana. Quando oggi Nino si è accorto che la confezione di shampoo era praticamente finita si è molto adirato, non mandandole di certo a dire ai suoi compagni di avventura. Tra i naufraghi presenti in spiaggia durante lo sfogo di Nino Formicola c’era anche Elena Morali che, infastidita dal tono del comico, ha invitato quest’ultimo a calmarsi. “Calmati non comandi tu!” avrebbe detto quest’ultima in tono stizzito. (Continua dopo la foto)

Nino, già evidentemente agitato, si sarebbe allora girato verso l’ex pupa bionda e, piazzandosi davanti al viso di lei, avrebbe continuato la discussione non abbassando i toni. Elena Morali è stata una degli ultimi – per ora – vip ad approdare all’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi l'ha introdotta tra i naufraghi nel corso della seconda puntata del reality, proprio quella in cui andavano in scena discussioni (accesissime) su marijuana e clisteri. Ma la sexy showgirl, che abbiamo conosciuto nella trasmissione La Pupa e il Secchione, si è comunque fatta notare subito: si è presentata in Palapa con un mini costumino fatto con appena due foglie di fico per mettere in evidenza il fisico da urlo.





D’altronde nel video di presentazione la Morali era stata cristallina: "Il mio arrivo sull'Isola è un po' come l'arrivo di Eva nel Paradiso terrestre: voglio azzerare la Elena che vedete tutti e ricominciare dalla Elena che c'è in me". Sull'Isola ha ritrovato l'amica Francesca Cipriani, con cui ha condiviso l'esperienza da Pupa, ma ha anche instaurato un bellissimo rapporto con Simone Barbato, il comico e mimo che avrebbe dovuto tenersi lontano dal gruppo dei naufraghi ma è stato presto smascherato.

