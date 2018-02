Ma quante pene d'amore per Gemma Galgani. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente. Giorgio Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d'animo e non rinuncia a trovare l'uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmente trovato la possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che si è concessa un ballo con lui. La Galgani partecipa a Uomini e Donne da ben sette anni, ci sono stati tira e molla con vari pretendenti, ma mai come con Giorgio Manetti, cavaliere fiorentino con cui ad ogni puntata ha battibecchi e litigate vere e proprie. Recentemente il corteggiatore ha anche esclamato alla dama torinese: “Va’ al diavolo“. E così sembrerebbe davvero finita con il suo ex storico, però certo non si può mai dire al trono over. La Galgani, tenta, sempre di riconquistare il cuore del suo innamorato, ma certo senza contare su Tina Cipollari, la nota opinionista che non le rende la vita facile. (continua dopo la foto)

Insomma per Gemma, tra gli attacchi continui di Tina e le offese di Giorgio Manetti, partecipare a Uomini e Donne è diventata una vera e propria sfida e una prova di pazienza, ma se la lingua pungente non le manca, la fortuna sembra sorriderle poco. Ultimamente, si stava frequentando con Raffaele, un altro corteggiatore, che però ha deciso di chiudere la conoscenza con la dama dal momento che non era troppo interessato. Secondo il pensiero di Gemma, anche lui sarebbe stato influenzato da Tina, che ad ogni puntata commenta le sue esterne. Proprio secondo l’opinionista, Gemma esce con altri uomini solo per far ingelosire il suo ex, Giorgio, però in questo modo non troverà mai l’amore, resterà solo ancorata al passato.





ma in una delle ultime puntate del trono over c'è stato un vero e proprio colpo di scena. In studio si è presentato un nuovo corteggiatore, Armando, un signore molto elegante di 65 anni che si introduce alle signore e al pubblico, attraverso un video girato da sua figlia, nel quale si vede lui, la sua lussuosa auto e l’altrettanto splendida casa. Armando sembra proprio un distinto uomo benestante che incuriosisce tutte le signore del trono over, tra le quali, non poteva mancare, Gemma Galgani, che durante il ballo lo ruba a Grazia, sua rivale, scambiandoci qualche parola. Ora tutti aspettano che tra i due scocchi la scintilla che Gemma aspetta da anni.

