È ancora gelo tra Virginia Raffaele e Sandra Milo. L'attrice, 84 anni, non ha dimenticato ancora l'imitazione della comica a Sanremo. Intervistata dal Corriere della Sara, Sandra Milo ha toccato varie questioni, dal suo amore verso Federico Fellini alla carriera; dalle molestie sessuali alla violenza, arrivando fino a Sanremo. In questa occasione l'attrice è tornata a parlare dell'imitazione interpretata da Virginia Raffaele. In quell'occasione le figlie della Milo protestarono, ma a quanto pare la Raffaele non si è mai scusata. E così nell'intervista al Corriere, l'attrice è tornata su quell'episodio senza usare troppi giri di parole: "Sinceramente quando parlano male di me - ha detto Sandra Milo - non me ne può fregar di meno, mi importa poco anche delle lodi perché vanno e vengono. Quella volta a Sanremo si offesero le mie figlie. Se lei facesse queste imitazioni così crudeli per poi chiudere in positivo lo capirei: va bene, ridi di me, ma alla fine riconosci il mio valore". L'attrice tira poi una silurata alla comica e conferma di non aver mai ricevuto le sue scuse. (Continua a leggere dopo la foto)

''Mai. Comunque - ha spiegato - ho trovato l'imitazione volgare, ma non sono io che l'ho fatta e non sono responsabile delle azioni altrui''. Infine c'è spazio anche per un commento sulla scena, ormai storica, in cui la Milo, vittima di uno scherzo telefonico durante una diretta televisiva, urlava il nome del figlio "Ciro, Ciro, Ciro...!". "Provo ancora un colpo. - ha detto ancora la Milo - E un grande fastidio. Ma che devo fare? Per anni hanno tormentato Ciro per strada, si picchiava con gli altri ragazzi a causa di quel video". Insomma la Milo di fatto ha regolato alcuni conti con il suo passato. Sandra Milo non ha intenzione di fermarsi, e il motivo viene rivelato dall’attrice in persona. (Continua a leggere dopo le foto)

''Ho due famiglie da mantenere: Azzurra vive con me e poi c'è Ciro, che ha una compagna e un figlio. Non possiedo niente''. Anche per questo motivo Sandra, nome d'arte di Salvatrice Elena Greco, anticipa che in estate sarà protagonista di televendite con il figlio Ciro divenuto suo malgrado famoso nel 1990, quando nel corso del programma ''L'amore è una cosa meravigliosa''. Bettino Craxi, sì lo ha amato, ''ma l'amore amore è stato solo uno: Federico. Ancora oggi ci parlo come se fosse qua. Sono stata anche molto felice sessualmente con lui. Non mi fraintenda: quando facevo l'amore mi sembrava di essere la terra, il cielo, gli alberi, la tempesta, la neve, l'universo intero che si concentravano in quell'atto''.

”Carlo, anche tu ospite di Maria stasera”. Esordisce così Virginia Raffaele che torna a Sanremo in versione Sandra Milo. Ma qualcuno non gradisce l’imitazione dell’attrice e non glielo manda certo a dire alla Raffaele…