"Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia. Dove si radunano personaggi falliti dello spettacolo, emblemi del trash, presunti maghi, ciarlatani che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia". Parole durissime quelle usate dall’ex tronista di Uomini e donne Andrea Barbato che ha attaccato Barbara D’Urso. Ma qual è stata la scintilla che ha fatto scatenare Barbato? L’ennesimo riferimento al caso di Rosanna Magliulo, la donna protagonista del video che la immortala mentre litiga con una commessa di un negozio di abbigliamento per via della giacca di pelliccia. Barbato non ci va per il sottile: “Barbara D’Urso, la sanguisuga di notizie, ha visto bene di invitare e dare spazio a quella baronessa di Napoli, diventata famosa per un video dove smatta e sclera dentro a un negozio contro le commesse. Un video che, in un mondo ideale, dovrebbe far sprofondare la suddetta principessa nella vergogna più totale, da rimanere chiusi in casa 6 mesi sperando che la gente se ne scordi il più presto possibile”. Continua a leggere dopo la foto

E aggiunge: “Ma chiaramente in Italia, un evento del genere può solo rendere famosa una persona, così famosa da organizzare un episodio di Pomeriggio 5 incentrato sulla vicenda”. Andrea Barbato è da sempre molto attivo sui social e non è la prima volta che usa parole molto dure per criticare qualcosa o qualcuno. L’attacco alla D’Urso, comunque, è uno dei peggiori. "La sconfitta dell’intelligenza. Guardate quanto è fiera la principessa di Napoli, e guardate lo sguardo vuoto e senza anima della D’Urso, come se gli ultimi neuroni avessero deciso di abbandonarla per emigrare altrove. Due persone che in un mondo normale dovrebbero essere entrambe sul lungo mare a pettinare le acciughe, qui invece hanno raggiunto la fama e il successo”. Continua a leggere dopo le foto

E affonda il coltello: “La D’Urso ormai ha perso completamente il contatto con la realtà, caduta in una spirale di dipendenza compulsiva da selfie. La signora di Napoli invece fiera di se stessa, come se avesse fatto qualcosa di importante ai fini della razza umana, e non semplicemente per aver urlato dentro a un negozio come una bestia senza controllo. Solo guardare questa foto per più di 10 secondi può abbassare di parecchie tacche il quoziente intellettivo di chiunque". E chiude lapidario: “Ripeto, la sconfitta della razza umana in una singola foto”. A che foto si riferisce? A una foto insieme alla signora Rosanna postata proprio da Barbara D’Urso… Che ne pensate?

