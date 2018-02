Isola dei famosi e "canna-gate", siamo arrivati al punto estremo: Eva Henger si è sottoposta alla macchina della verità di Domenica Live per constatare se ha mentito su Francesco Monte oppure no. L'esperimento è stato rivelatore: l'attrice ha brillantemente superato la prova e quindi lei non è una bugiarda. Lo strumento ha confermato tutte le risposte date dalla Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi. Di seguito le domande che Barbara d’Urso ha posto a Eva e che hanno trovato riscontro con la macchina della verità. Barbara: "Hai visto dei concorrenti fumare qualcosa che non fosse tabacco?". Risposta: "Sì". La macchina della verità dice che la risposta è vera. Barbara: "Ci sono altri concorrenti dell’Isola dei Famosi che possono confermare questa testimonianza?". Eva: "Sì". La macchina della verità dice che la risposta è vera. E ancora... (Continua a leggere dopo la foto)

Barbara: "È vero che avevi già fatto presente questo problema prima della diretta dell'Isola dei Famosi?". Eva: "Sì". La macchina della verità dice che la risposta è vera. Barbara: "Ci sono dei concorrenti rientrati dall'Honduras che hanno mentito sulla vicenda?". Eva: "Sì, tutti". La macchina della verità dice che la risposta è vera. Barbara: "È vero che hai sollevato il problema delle canne per una vendetta nei confronti di Francesco Monte?". Eva: "No". La macchina della verità dice che la risposta è vera. Barbara: "Hai mai detto qualche bugia nella tua versione dei fatti?". Eva: "No". La macchina della verità dice che la risposta è vera.

Dopo la prova della macchina della verità, Eva Henger si è interfacciata con gli altri ex concorrenti dell’Isola dei Famosi presenti in studio, ovvero Nadia Rinaldi, Craig Warwick e Cecilia Capriotti. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha ribadito che tutti e tre non hanno detto tutta la verità, in particolar modo il sensitivo e la showgirl, con i quali ha condiviso una settimana sull’Isola del Pejor in Honduras. “Avete mandato me avanti: la verità è che faceva comodo a tutti che Francesco Monte venisse buttato fuori” ha sentenziato Eva.

