Rivelazioni come fossero mitragliate. Da quando Eva Henger ha iniziato a interpretare il ruolo di gola profonda non ha più smesso di parlare. Da una parte c'è la voglia di dire la sua verità, dall'altra quella di non fare una figura barbina, dopo aver sostenuto a gran voce che Francesco Monte all'Isola dei Famosi si è fatto un fracco di canne. A confermare la versione della mamma di Mercedesz ci aveva pensato Chiara Nasti che in una conversazione trasmessa da Striscia la Notizia ha confermato tutto. Nella puntata del 25 febbraio di Domenica Live, un'altra Naufraga ha detto la sua. Parliamo di Cecilia Capriotti che ha rivelato che Eva Henger aveva denunciato il fatto prima della diretta della seconda puntata. E, secondo quanto riferito dalla showgirl, le telecamere – a dispetto di quanto sostiene la Magnolia - hanno ripreso tutto. Cecilia ha inoltre aggiunto che Francesco Monte era a conoscenza della denuncia fatta dall’ex attrice. “Poco prima della diretta, quando il gruppo si è riunito, ho avvertito Francesco di quello che era successo nella nostra Isola e lui sapeva già tutto” ha spiegato la Capriotti. Che, nonostante questi nuovi dettagli, ha ribadito per l’ennesima volta di non poter appoggiare del tutto Eva perché non ha visto di fatto la marijuana in Honduras. “Io con i miei occhi non ho visto la canna” ha assicurato Cecilia. (continua dopo la foto)

Cecilia Capriotti ha inoltre confidato a Domenica Live che dopo la denuncia di Eva Henger in diretta Francesco Monte è stato malissimo all'idea di quello che potevano pensare il padre e il fratello che lo stavano guardando da casa. “La seconda settimana siamo stati sulla stessa isola e lui era provato. Era molto preoccupato per il papà e il fratello” ha confessato Cecilia che prima di partire per il reality show si è confidata con l’ex tronista di Uomini e Donne sul problema degli attacchi di panico. Cecilia ne soffre da quando era adolescente, a causa della prematura scomparsa del padre, mentre Monte ha cominciato ad averne dopo il tradimento di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. (continua dopo le foto)





se c'è chi conferma tutto, c'è dall'altra parte che nega senza se e senza ma. Sempre nella puntata di Domenica live Nadia Rinaldi ha smentito la testimonianza di Chiara Nasti andata in onda qualche giorno fa a Striscia. La fashion blogger napoletana, durante una conversazione con il marito di Eva Henger, ha rivelato che l’attrice romana si sarebbe svegliata per giorni “stonata” per via del presunto odore della marijuana fumata da Francesco Monte, Marco Ferri e altri naufraghi dell’Isola dei Famosi. Nel salotto di Barbara D’Urso, però, Nadia ha seccamente smentito questa versione, confermando per l’ennesima volta di non aver mai visto canne in Honduras. Dunque, a proposito di quanto confidato da Chiara, la Rinaldi ha seccamente chiarito di essersi sentita male per altro, non di certo per il fumo.

