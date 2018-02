"L'Isola dei Famosi mi ha dato tanto perché io ho superato gli attacchi di panico": spiega Cecilia Capriotti, reduce dall'avventura come naufraga in Honduras e ospite nel salotto di "Verissimo". Alla domanda di Silvia Toffanin sulla prima volta in cui ha avuto un attacco, la showgirl risponde che a due anni e mezzo ha perso il papà e da allora non ha parlato per tanto tempo avendo bisogno del sostegno scolastico. "Credevano - continua la Capriotti - che fossi handicappata e non ho parlato con nessuno per tre anni. Dopo ho recuperato al punto che oggi sono logorroica". Racconta anche che è felice perché quando è tornata ha potuto riabbracciare la sua bambina, ma rimpiange di non aver fatto amicizia con le donne sull'Isola. Proprio mentre era sull'isola la Capriotti si è lasciata andare a uno sfogo, ricordando il papà scomparso troppo presto. Nel giorno del compleanno di suo padre la showgirl si è messa a piangere per la grande malinconia e la tristezza che questa perdita le ha lasciato addosso. A tormentare la showgirl, nello specifico, sono i pochi ricordi di lui, scomparso quando lei era ancora una bambina. (continua dopo le foto)

L'uomo, infatti, è morto quando la Capriotti era molto piccola, lasciando un vuoto enorme nella vita della stessa. Cecilia di lui custodisce gelosamente le poche immagini che ha e i ricordi che le madre ha contribuito a far rimanere vivi con le sue parole. Non riesce a trattenere le lacrime al suo pensiero e così in Honduras si è sfogata scoppiando in un pianto a dirotto. “Non c’è più da quando ho due anni e mezzo - racconta -. L’ho conosciuto grazie ai ricordi e alle parole di mia madre. Vorrei ricordarlo col sorriso ma non ce la faccio”.





Cecilia Capriotti purtroppo non ha avuto la possibilità di conoscere suo padre come avrebbe desiderato, ma il sentimento che la lega a lui è così forte che ancora oggi, a distanza di tempo, è difficile per lei lasciare andare via tutto. Dell'isola ha un ottimo ricordo, ma anche un cruccio per delle brutte parole dette a una collega di reality. "Io mi scuso per aver dato a Francesca Cipriani del 'fenomeno da baraccone', ma lei mi aveva detto 'fenomeno da circo' e gli autori hanno tagliato perché faceva più gola quello che avevo detto io. Purtroppo non c'è stata solidarietà femminile".

