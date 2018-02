I fan saranno felicissimi di sapere che nel 2018 ci sarà una nuova edizione del Grande Fratello nip. È ufficiale: Mediaset ritorna alle origini, niente più vip o volti noti del mondo dello spettacolo, solo il ritorno (nel cast) nella Casa di alcune vecchie glorie che, in passato, hanno fatto la storia del reality. Tra questi, ovviamente, c’è anche Lidia Vella, l’ex gieffina siciliana che al Grande Fratello era entrata insieme a sua sorella e al suo ex fidanzato. Intervistata durante la trasmissione Non Succederà Più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda Radio Radio, la Vella oggi ha detto di essere pronta a rimettersi in gioco, partecipando per la seconda volta al reality di Canale 5. Dopo che la notizia sulla nuova edizione del Grande Fratello 2018 è diventata virale, molti i fan che avrebbero chiesto a Lidia Vella di riprovare ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

“Tantissime persone mi hanno scritto che sarebbe bello rivedermi in quel contesto” dichiara la Vella “Non ti nego che mi è sfiorato il pensiero… se mi dovessi chiedere lo rifaresti? Risponderei di si”. La voglia di tornare ad essere una concorrente del Grande Fratello all’ex gieffina è nata soprattutto rispolverando i ricordi del passato. “Quando ho partecipato io non ho vissuto l’esperienza come avrei voluto e sognato”. Forse non tutti sanno che una novità in particolare contraddistinguerà la nuova edizione del Grande Fratello 2018 rispetto alle altre... (Continua a leggere dopo le foto)

Quest’anno infatti, pur non essendo previsto l’ingresso di gente dello spettacolo, metà del cast dovrebbe essere composto da ex concorrenti delle edizioni passate. Ecco perchè Lidia Vella, di fatto, potrebbe diventare una nuova concorrente. Il percorso fatto in passato al reality, spiega lei, le avrebbe lasciato l’amaro in bocca. Ad oggi, però, anche se il pensiero di rientrare in Casa l’ha più volte sfiorata in questi giorni, Lidia Vella precisa: “Non c’è niente di concreto al momento”.

