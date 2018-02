La notizia ha del clamoroso. Ancora colpi di scena all'Isola dei Famosi. Il "canna-gate" non accenna a placarsi, anzi. Dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte, le notizie continuano a rincorrersi. In puntata, Cecilia Capriotti avrebbe parlato di una riunione con gli autori in Honduras per parlare della questione marijuana, prima della denuncia live della ex pornostar. Inoltre, nell'audio di Chiara Nasti fatto ascoltare da Striscia la Notizia, l'influencer avrebbe confermato che nella casetta l'ex tronista avrebbe fumato spinelli dalla mattina alla sera. E che tutti i concorrenti ne sarebbero stati a conoscenza. A questo punto, l'ipotesi-bomba lanciata dal sito Anticipazioni.tv: "Per tutti questi motivi, sembra proprio che la produzione, Magnolia, stia seriamente valutando l’ipotesi di chiudere in anticipo il reality show di Canale 5". Insomma, l'inchiesta di Striscia sarebbe una bella spina nel fianco per il reality condotto da Alessia Marcuzzi. (Continua a leggere dopo la foto)

Come riporta il sito ilGiornale, in un audio mandato in onda si sentirebbe anche il marito di Eva prendersela con il capoprogetto del programma per aver consigliato alla moglie di denunciare in diretta. Ma Cecilia in puntata aveva specificato: "L'autore le disse di fare quello che si sentiva, ma che non condivideva il suo gesto". Quanto detto da Chiara Nasti è vero? Cosa ha da dire Eva Henger in merito all’audio con cui Striscia La Notizia ha sostenuto la sua tesi? Eva non fa nomi a Radio Radio e non vuole farli, tuttavia, quando le si chiede se fosse vero che Marco Ferri avrebbe fumato all’Isola lei risponde... (Continua a leggere dopo le foto)

“Non voglio pronunciarmi, non confermo ma non smentisco”. Su Stefano De Martino, invece, l’attrice sarebbe stata molto più chiara e concisa. Dell’inviato dell’Isola dei Famosi, infatti, la Henger ha decisamente preso le difese. “Stefano De Martino non c’entra niente” afferma le decisa durante l’intervista in radio “Non ha mai fumato”. Ora si attendono sviluppi, la chiusura anticipata sarebbe una tegola non da poco...

