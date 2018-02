In un reality così competitivo ci sta che ci creino situazioni scomode, anche a livello strategico. E così accade anche che quando si viene eliminati, qualche sassolino dalla scarpa si ha voglia di levarlo. Craig Warwick ha voluto puntare il dito contro due persone in particolare. Secondo lui Alessia Mancini e Franco Terlizzi sono i concorrenti più falsi e cattivi dell’edizione in corso del’Isola dei Famosi. A 'Verissimo' il sensitivo ha confidato che questi due naufraghi sono i peggiori del cast di quest’anno. In particolare, secondo quanto raccontato da Craig, l’ex pugile si sarebbe reso protagonista di un siparietto omofobo. “Quando gli ho detto che ero gay ha risposto dicendo “Schifo” ha confidato Warwick a Silvia Toffanin. L’uomo che vede gli angeli ha poi aggiunto: “L’ho anche sentito parlare male di me con gli altri: ha detto che sono “un inglese schifoso” e che non voleva dormire troppo vicino a me”. (Continua a leggere dopo la foto)

Non solo i naufraghi peggiori, Craig Warwick ha rivelato pure chi vincerà secondo le sue previsioni. Il sensitivo è sicuro che a trionfare sarà una donna. In particolare, a detta di Craig, sono tre le ragazze che hanno più chance: Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta. A proposito di quest'ultima, Warwick ci ha tenuto a sottolineare: "È molto intelligente e determinata".

Ma Craig fa il tifo anche per Jonathan, che si è rivelato "un ragazzo d'oro e in grado di parlare di tutto". Un'opinione condivisa da Cecilia Capriotti, ospite insieme al sensitivo del salotto di Verissimo. Craig Warwick ha dovuto lasciare l'Isola dei Famosi in seguito a un infortunio alla costola. L'inglese è costretto al momento ad indossare un busto

