Questa edizione dell'Isola dei Famosi si sta rivelando molto turbolenta. Tra la questione 'droga', le varie defezioni e polemiche in Honduras c'è un'ecatombe di concorrenti. L'isola sta a tal punto diventando deserta che la produzione si sta muovendo per rimpinguare la baracca, per evitare l'effetto Castaway. Insomma, nessuno vuol vedere un novello Robinson Crusoe che parla con un cocco per passare il tempo. E visto che le cose stanno messe così (male), è già iniziato il toto nome sulle papabili new entry. A stilare una lista dei nomi questa volta c’ha pensato il settimanale Spy che, senza troppi giri di parole, fa i nomi dei vip che al momento pare siano in lizza per il titolo di concorrenti dell’Isola. Uno dei primi personaggi su cui pare i vertici stiano puntando è l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Mentre ancora misteriosa resta l’identità della concorrente donna. Sembrerebbe che sia un volto molto conosciuto soprattutto dal pubblico spagnolo che, in passato, ha già avuto modo di conoscere Marco Ferri. (continua dopo la foto)

Se il nome dello sportivo pare una certezza, quello della nuova naufraga sembra invece essere avvolto dalle nubi. Ma anche se in quel di Spy non sono sicuri al 100%, è vero però che gli indizi che conducono al nome di Aida Nizar sono molti. Si tratta di una donna molto affascinante, famosa e conosciuta in Spagna, soprattutto grazie alla sua partecipazione al Gran Hermano (Il Grande Fratello spagnolo). Quest’ultima inoltre, come già accennato, avrebbe già avuto modo di conoscere il figlio di Riccardo Ferri, Marco. Come sappiamo anche lui ha partecipato al Gran Hermano, forse i due si sono conosciuti lì? Per scoprirlo, al momento, non ci resta che aspettare come si evolvono le cose.





Sempre Spy avrebbe confermato nell’ultimo numero di essere a conoscenza del motivo per cui Stefano Bettarini (pronto a partire) non sia arrivato mai in Honduras per prendere parte al all’Isola dei Famosi. Pare che la sua presenza avrebbe dato molto fastidio ad Alessia Mancini, che in passato ha avuto un flirt con Bettarini. “Per sostituire i naufraghi che si sono ritirati è stato contattato Bettarini, ma Stefano non era gradito dalla concorrente Alessia Mancini, suo ex flirt. Si è voluto evitare un rancore che sarebbe potuto esplodere in Honduras, con inevitabili scenate e litigi” si legge sulla rivista edita da Mondadori. Per evitare allora litigi inutili e incomprensioni continue la produzione avrebbe deciso di ritirare dai giochi l’ex marito di Simona Ventura e di puntare su altri nomi.

