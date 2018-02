Don Matteo, chi è la capitana. L’attrice Maria Chiara Giannetta: età, altezza, peso e vita privata

Don Matteo è una delle serie tv più amate della televisione italiana. La incentrata sulle avventure del prete-detective interpretato da Terence Hill. Dopo l'addio del capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro, nella caserma dei carabinieri più famosa d’Italia è arrivata la capitana Olivieri interpretata dalla giovane attrice Maria Chiara Giannetta, già nota al pubblico per aver recitato nell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti, accanto ad Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo in cui interpretava Asia. Confermatissimi invece volti storici come Nino Frassica e Nathalie Guetta. Occhi verdi, sorriso enigmatico e tanta grinta: Maria Chiara Giannetta (1,63 centimetri d'altezza per 50 chili), Maria Chiara Giannetta, 24 anni, è originaria di Foggia ma vive a Roma. Ha preso parte a diversi spettacoli del Teatro dei Limoni della città pugliese e alle produzioni JR studio, salvo poi trasferirsi nella Capitale per studiare presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel suo curriculum alcuni ruoli nelle fiction di casa Rai, come Un passo dal cielo 4 (Mariella Santorini), Che Dio ci aiuti 4 (nel ruolo della co-protagonista Asia), L’Allieva, Baciato dal sole. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma la vera curiosità è che la Giannetta è già apparsa in Don Matteo, per la precisione nell'episodio della nona stagione Vecchi ricordi, interpretando Sabrina Rondinelli. Oltre alla tv, l'attrice ha lavorato anche in alcuni progetti cinematografici, come La ragazza nel mondo di Marco Danieli, Ricordi? di Valerio Mieli e Tafanos (Killer mosquitos) con la regia di Riccardo Paoletti. Accanto a Terence Hill e Maria Chiara Giannetta, poi, ci saranno due colonne portanti di Don Matteo come Nino Frassica e Nathalie Guettà che interpreteranno gli amatissimi Maresciallo Cecchini e Natalina. Ha capito di voler fare veramente l'attrice all'età di 19 anni, quando è entrata nel Centro sperimentale di cinematografia di Roma, ma non dimenticherà mai la sua prima vera insegnante di recitazione: la maestra Santina, con la quale ha lavorato per quattro anni a Sant'Agata di Puglia.

Ha preso parte a diversi workshop tra cui Maschere e Personaggi della Commedia dell'arte con Vania Castelfranchi, a un corso su Shakespeare con Elena Ursitti e ha fatto tante altre esperienze che le hanno permesso di crescere sempre più come artista. Ma chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta? L'attrice romana, ma di origine pugliese, è molto riservata e non parla mai della sua vita privata, anche se pare proprio che, qualche anno fa, quando non era ancora famosa, avrebbe avuto una storia d'amore con un ragazzo foggiano.

