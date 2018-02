Guerra fredda a Mediaset tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso. La voce, lanciata per prima dal sito Trash Italiano, sta circolando da qualche ora e riguarderebbe uno scontro latente tra le due conduttrici. Poi è arrivata l'indiscrezione lanciata in queste ore sulle pagine della rivista Chi diretta da Alfonso Signorini, dove si parla di un clima non troppo disteso a Mediaset tra le due presentatrici del Biscione. La gossippata che arriva dalle pagine della rivista Chi puntano l'attenzione sul fatto che da qualche mese i vari protagonisti di Uomini e Donne che un tempo affollavano i talk show delle trasmissioni di Barbara D'Urso sono praticamente spariti da Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il caso maggiormente eclatante è stato quello di Andrea Damanete e Giulia De Lellis, i quali lo scorso anno erano stati ingaggiati come opinionisti da Carmelita nei suoi programmi e che poi di punto in bianco sono spariti dalle trasmissioni del daytime di Canale 5. La De Lellis in particolare, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, non ha mia preso parte alle trasmissioni di Barbara D'Urso. (continua dopo la foto)

La stessa cosa hanno fatto tutti gli altri concorrenti del reality show che di volta in volta si sono raccontati nel salotto tv di Pomeriggio 5. Ma Giulia non è stata l'unica concorrente del GF vip che non ha partecipato a Pomeriggio 5 e Domenica Live, visto che anche Luca Onestini, ex tronista della corte di Qeen Mary, non ha rilasciato interviste alla conduttrice partenopea. Per quale motivo i Damellis e Luca Onestini avrebbero rifiutato gli inviti fatti dalla produzione di Pomeriggio 5 e quindi da Barbara D'Urso? Stando alle chicche di gossip riportate sulle pagine del settimanale di Signorini sembrerebbe che questo veto ai protagonisti di Uomini e donne di prendere parte alle trasmissioni della D'Urso sia stato 'imposto' proprio da Maria De Filippi.





A quanto pare, infatti, la De Filippi non avrebbe gradito il modo in cui si è parlato dei protagonisti della sua trasmissione all'interno dei talk show messi in piedi a Pomeriggio 5 e Domenica Live: "Quel che è certo è che gli opinionisti di Barbara sono mai stati teneri nei loro confronti e questa linea, dalla quale la d’Urso non ha mai preso formalmente le distanze, ha sicuramente urtato certe sensibilità", scrive Chi e proprio per questo motivo Maria avrebbe chiesto loro di disertare l'invito. Tuttavia si vocifera anche che la De Filippi possa non aver gradito il fatto che la D'Urso abbia accettato l'invito di Milly Carlucci a prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle (in onda di sabato sera contro C'è posta per te e Amici) nelle vesti di ballerina per una notte.

Ti potrebbe interessare anche: ”Se fate così me ne vado”. Isola dei famosi: l’ultimatum di Alessia Mancini. Massima allerta per la produzione, alle prese con l’ira (e la minaccia) della naufraga più seguita. Clima teso