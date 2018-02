Alessia Mancini sempre più protagonista all'Isola dei famosi. L'ex velina mora di Striscia la notizia ha conquistato i telespettatori del reality show di Canale Cinque e si sta ritagliando un ampio spazio all'interno del gruppo di naufraghi. la scorsa settimana si è resa protagonista di un'accesa lite con l'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ma, in una chiacchierata con Gaspare, Alessia ha detto: ''Nonostante la nostra litigata, la reputo una ragazza intelligente e capace. È normale che ci siano simpatie ed antipatie - ha continuato la showgirl - però stasera l'ho vista più morbida e sono molto contenta''. Dopo giorni passati a litigare, le naufraghe sembrano infatti essere giunte a una tregua e Alessia pare tirare un sospiro di sollievo. ''Non vuol dire che diventeremo migliori amiche ma adesso mi sento meglio'', ha concluso la showgirl. Insomma, l'aria sembra essere distesa in Honduras ma in Italia no. Pare infatti che Stefano Bettarini, scelto per sostituire uno dei naufraghi che ha dovuto lasciare l'isola, sia stato 'bloccato' in partenza proprio per via della moglie di Flavio Montrucchio. (Continua a leggere dopo la foto)

La notizia dell'arrivo di Bettarini in Honduras era stato Spy in edicola dal 23 febbraio. Il settimanale ha lanciato il nome dell'ex inviato dell'Isola dei famosi (l'edizione era quella del 2017) ma ''non era gradito dalla concorrente Alessia Mancini, suo ex flirt. Si è voluto evitare un rancore che sarebbe potuto esplodere in Honduras, con inevitabili scenate e litigi''. Proprio per evitare rancori, scenate e litigi, la produzione del programma condotto da Alessia Marcuzzi ha scelto di far saltare la partecipazione di Stefano. Con grande rammarico dell'ex calciatore, che era già pronto a mettersi alla prova tra cocchi e palme. (Continua a leggere dopo le foto)





E se fosse confermata questa indiscrezione, per Stefano Bettarini non sarebbe nemmeno la prima volta a non essere stato preso come concorrente nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi per una ragione del tutto simile. Il motivo? Per i pochi che non lo sapessero, la produzione avrebbe voluto avere come concorrenti 2 edizioni fa sia lui che la ex moglie Simona Ventura. Tuttavia quest’ultima ha subito posto il suo veto, arrivando a dichiarare che se ci fosse lui non avrebbe mai partecipato.

Isola, questa è Alessia Mancini prima della partenza. Ma senza trucco è diversa…. In Honduras non è permesso il make up e non ci sono parrucchieri. E anche per la ex Velina la differenza c’è e si vede: com’è al naturale