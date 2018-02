Ci ha fatto ridere tutti all'Ariston durante l'ultimo festival di Sanremo. E la domanda (anzi, la richiesta) su un suo possibile ritorno in tv se l'è fatto l'intero sistema mediatico. La prossima stagione televisiva potrebbe riportare sul piccolo schermo Rosario Fiorello, uno degli showman più amati dal pubblico italiano. A far trapelare quest’indiscrezione è stato proprio Davide Di Maggio che, sul suo blog (davidedimaggio.it), racconta di una chiacchierata avuta con Fiorello proprio di recente. I due si sarebbero incontrati all’evento in cui la Rai ha intitolato il Teatro delle Vittorie all’ormai scomparso Bibi Ballandi. Tra una chiacchierata e l’altra, infatti, sarebbe stato proprio Fiorello a parlare di quest’idea che, stando a quanto riportato, gli starebbe frullando per la testa ultimamente. Ricordando l’amico Bibi Balandi Fiorello avrebbe dichiarato: “Un motivo in più per farci il super show (in suo onore ndr)”. (Continua a leggere dopo la foto)

È proprio mentre della prematura scomparsa di quest’ultimo che Rosario si lascia andare questa piccola confidenza. Accantonata l’ansia da prestazione e superata la paura di sbagliare tipica dei numeri uno (parafrasando le parole di Davide Di Maggio), lo showman starebbe valutando la possibilità di tornare in televisione. “Sanremo e Bibi m’hanno dato coraggio” ha difatti poi dichiarato Fiorello, confermando in questo modo le proprie intenzioni. Ad apprezzare molto l’intervento a Sanremo di Rosario Fiorello, oltre che i critici, è stato anche e soprattutto il pubblico italiano che, da casa e in teatro, si è goduto lo show. (Continua a leggere dopo le foto)

Un successo di ascolti e un’esibizione molto amata da tutti che, di conseguenza, ha rinnovato la voglia e il desiderio dei telespettatori di rivedere Fiorello in Tv. Molti quelli che, fiduciosi, sono tornati a sperare. Questi, dunque, oggi saranno molto contenti di leggere questa notizia. Ad onor del vero, però, nulla di concreto si è ancora stabilito e nessun contratto è stato firmato. Se così fosse, comunque, dovremmo sempre aspettare la prossima stagione per goderci un suo spettacolo.

