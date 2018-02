Inutile nascondere il fatto che sarebbe necessario andare a rimpinguare il cast dell’Isola. Ad affrontare l'argomento è il settimanale Chi che conferma la notizia di due nuovi possibili ingressi. L’indiscrezione era circolata la settimana scorsa visto il gran numero di ritiri. Altri due naufraghi avrebbero raggiunto presto Cayos Cochinos. Nel corso della quinta puntata, però, in Honduras non è arrivato alcun nuovo naufrago, in contrapposizione a quanto era stato dichiarato in precedenza. Una decisione modificata all’ultimo secondo Chi: "In questi giorni circola l’indiscrezione su due nuovi naufraghi che sarebbero dovuti volare in Honduras dopo le defezioni di Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick. “Chi” rivela chi erano i prescelti pronti a salpare e quasi con le valige in mano: il primo a essere contattato è stato Stefano Bettarini, lo scorso anno inviato del reality condotto da Alessia Marcuzzi, la seconda la showgirl Michela Coppa. Ma a poche ore dalla partenza la loro partecipazione è stata stoppata. Come mai? Al momento dunque non è previsto alcun ingresso nel programma". (Continua a leggere dopo la foto)

A 4 settimane dall'inizio, già 4 naufraghi hanno abbandonato l'Honduras, volontariamente o meno. La prima a dare forfait è stata Chiara Nasti, vinta dalla nostalgia nei confronti del fidanzato. Successivamente è toccato a Francesco Monte ritirarsi, a causa delle pesanti accuse di Eva Henger. La settimana scorsa, invece, è stato Craig Warwick a rientrare in Italia a casa di un infortunio. Infine, nel corso dell'ultima puntata andata in onda, Giucas Casella è stato sospeso in attesa di alcune indagini mediche.

Strano che il nome cui si era pensato per rimpolpare il cast dell’Isola fosse proprio quello di Stefano Bettarini. L‘uomo è stato inviato dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi andata in onda, prima di essere sostituito da Stefano De Martino. Per lui sarebbe il secondo reality. Il primo era stato il Grande Fratello Vip, cui aveva preso parte, conquistandosi un posto di rilievo all’interno della Casa.

