Don Matteo, ci siamo quasi! Ma attenzione perché a Spoleto arriva anche l’ex tronista Andrea Damante. Stasera (ore 21.20) su Raiuno torna l’appuntamento con Don Matteo 11, l’amata fiction con protagonista Terence Hill nei panni del prete-detective. In programma gli episodi undici e dodici. Il primo, intitolato “Ancora bambina” ha come protagonista Francesca, 13 anni, già una ballerina prodigio, e al centro delle indagini dei carabinieri e di Don Matteo. La ragazzina, infatti, è disposta a tutto per realizzare e difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone a lei care. Intanto, il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico) consegnano per sbaglio un ciondolo del capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) a un’anziana signora che li scambia per il marito defunto e il cameriere. Al gioiello in questione, però, Anna tiene tantissimo visto che è un regalo dell’ex fidanzato Giovanni (Cristiano Caccamo). Il maresciallo e il pm riusciranno a ritrovare il ciondolo e riportarlo alla legittima proprietaria? (Continua dopo la foto)

Nel frattempo Alice, ormai risvegliata dal coma, torna a scuola e chiede a Sofia (Mariasole Pollio) di organizzare una festa per Seba (Federico Russo): Sofia sarà combattuta, visti i sentimenti che prova per il ragazzo, ma alla fine accetterà di aiutare la compagna. Ma è nel secondo episodio, “Sceglie me”, che tra i protagonisti spicca anche Andrea Damante, l’ex tronista e fidanzato di Giulia De Lellis che si ritroverà a flirtare con il capitano Anna. Una ragazza, infatti, viene ritrovata priva di vita sul set di un reality show e il capitano decide di indagare sotto copertura, fingendosi una concorrente del programma e sfoderando tutta la sua femminilità. E qui, incontrerà il bel Damante che le farà alcune avances.





Ma anche il pm Nardi non resterà indifferente al fascino della capitana che lascia la caserma nelle mani del maresciallo Cecchini. In canonica, invece, il sagrestano Pippo è in crisi e medita di andare via per realizzare il sogno della sua vita. Che sia la prima di tante comparsate tra le varie fiction che ogni anno la televisione di stato ci propone? Sarà questa la strada che il bel Damante vuole seguire o è solo una “fuitina” dalla sua vita con la De Lellis? Chi lo sa, sennò il tempo, quel galantuomo.

