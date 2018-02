All'Isola dei Famosi ne stanno succedendo di tutti i colori. Oltre alle questioni che girano intorno al ‘canna-gate’ altre preoccupazioni stanno facendo venire il mal di pancia agli autori. Chi se ne va esausto prima della fine, chi si spoglia senza motivo, chi si sente male, chi piange e chi deve andare in tribunale. Negli ultimi giorni la voce che Francesca Cipriani dovesse lasciare l’isola per recarsi di corsa a Milano si è diffusa a macchia d’olio. Si sarebbe trattato di un colpo durissimo per il reality, già gravato da 4 ritiri avvenuti nell’arco di sole 4 settimane. Pare che Francesca avrebbe dovuto far rientro in Italia per testimoniare nel corso del processo “Ruby Ter”, che si terrà il 26 marzo a Milano. Così non sarà e a chiarirlo è il suo avvocato, Marco De Giorgio. L’uomo, contattato dal sito Bollicine Vip, ha fatto sapere sapere che la Cipriani potrà rimanere in Honduras con la benedizione dei magistrati che si stanno occupando del processo: “Francesca non è imputata per ricatto ai danni di Silvio Berlusconi. Questa accusa ricadrebbe su un’altra ragazza”. (continua dopo la foto)

“Il processo nel quale Francesca è imputata – ha fatto sapere il legale - non vede necessaria la sua presenza. La legge acconsente all’imputato di presenziare o meno a suo piacimento ed è, inoltre, un processo destinato a durare ancora molti mesi. Avrà quindi tutto il tempo necessario di fare il suo dovere di imputato una volta tornata in Italia”. Quest’anno, l’edizione dell’Isola dei famosi è già stata funestata da 4 ritiri. Ad abbandonare il gioco cono stati, in sequenza, Chiara Nasti, Francesco Monte, Craig Warwick e Giucas Casella. L’influencer decise di tornare in Italia perché vinta dalla nostalgia nei confronti del fidanzato. Francesco si è ritirato per difendersi dalle accuse di Eva Henger che ha raccontato in diretta tv di averlo visto consumare marijuana.

Craig è stato costretto a lasciare il gioco a causa di un infortunio, mentre Casella è al momento sospeso in attesa di approfondimenti di natura medica. Perdere un personaggio come la super Cipry sarebbe stato un bel grattacapo. La naufraga, nel bene o nel male, è riuscita a tenere gli spettatori di fronte allo schermo, soprattutto nel corso dell’ultima puntata. Il suo salto dall’elicottero, l’ipnosi di Giucas Casella o anche i suoi malori sono riusciti a garantire all’Isola una certa attenzione. Per fortuna (della produzione), pare che la Cipriani resterà in gioco.

