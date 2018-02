Cosa emerge dalle registrazioni delle nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne? È il caso di scomodare l'abusatissima parola "clamoroso". Mentre attendiamo di leggere le anticipazioni di ciò che sta accadendo in studio, dai social è arrivato un curioso indizio. È ormai da diversi giorni che si è iniziato a vociferare della possibilità di vedere Jeremias Rodriuez sul trono di Maria De Filippi. Il fratello di Belen è infatti tornato single dopo la fine definitiva della sua storia d’amore con Sara. A quanto pare, il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. Il simpatico argentino aveva dichiarato di non disdegnare la trasmissione di Canale 5, ma allo stesso tempo dichiarò a Mattino 5 di non trovare molto bella la musica con cui i tronisti vengono fatti entrare in studio. (Continua a leggere dopo la foto)

In ogni caso, alcune ore fa, il diretto interessato si è mostrato sui social mentre era in viaggio verso Roma, per poi pubblicare una nuova e spiazzante Instagram Story. L’argentino sembra trovarsi nei camerini di una qualche trasmissione. I più attenti hanno riconosciuto nell’arredamento apparso nello scatto dell’argentino gli stessi colori dei camerini di Uomini e Donne. A quanto pare, perciò, il fratello di Belen potrebbe entrare a far parte del Trono Classico prima del previsto. In ogni caso, al momenti si sta parlando solo di supposizioni. (Continua a leggere dopo le foto)

In ogni caso, il giovane non h amai nascosto di essere già pronto a voltare pagina e ad innamorarsi nuovamente. I fan del Grande Fratello Vip speravano in qualcosa di bello tra Rodriguez e Aida Yespica, ma a quanto pare i due hanno preferito restare solo amici. A questo punto non ci resta che attendere le anticipazioni del Trono Classico per poter capire come stanno realmente le cose.

