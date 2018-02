Il trono over richiama sempre l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Normalmente i siparietti più interessanti sono offerti da Gemma Galgani e Tina Cipollari coadiuvate da Giorgio Manetti, ma non solo loro destano grande interesse. Ultimamente abbiamo visto come una delle coppie sia entrata in crisi per un terzo incomodo. Parliamo di Ida e Riccardo che sembravano sulla buona strada per instaurare una relazione seria. Ma evidentemente le cose stavano diversamente da come pensavano (e speravano), dal momento che è uscito fuori un altarino che ha lasciato i telespettatori, ma soprattutto Ida con un palmo di naso. È stata proprio la dama del parterre femminile a rivelare un particolare che non dà proprio lustro al cavaliere. La donna in puntata ha infatti rivelato di avere trovato alcune foto hot sul telefono del suo ormai ex flirt, appartenenti proprio a un’altra dama. Gianni Sperti ha chiesto con insistenza l’identità della signora misteriosa fino al momento in cui Ida ha chiarito che si trattava proprio di Donatella. Le foto in questione sono effettivamente ‘rappresentative e molte di esse sono state pubblicate per lavoro. (continua dopo la foto)

Donatella, infatti, è una personal trainer e naturalmente ha un fisico notevole e scolpito. La Lopar si è sempre presentata come una donna molto riservata. È arrivata a Uomini e Donne per partecipare al trono over nella speranza di trovare il grande amore. Nel video di presentazione girato con la redazione, ha fatto sapere di essere alla ricerca di un uomo che abbia le sue stesse passioni, in primis lo sport. È un personal trainer e preparatore atletico, e vive insieme al suo cane. Il suo compagno ideale dovrà amare gli animali e dimostrarsi estroverso: “Non mi piacciono gli uomini musoni, amo il dialogo e il confronto. Cerco un compagno che sia anche mio amico e confidente. Mi auguro di uscire migliorata da questo studio e di trovare un uomo che mi faccia stare bene”. (continua dopo le foto)

#legday Un post condiviso da Donatella Lopar (@donatella_lopar) in data: Dic 21, 2017 at 5:10 PST





La questione delle foto mandate a Riccardo ha sollevato un gran polverone e in studio sono nate molte polemiche. Dietro le famigerate foto ‘hot’ che Donatella avrebbe inviato a Riccardo, però c’è un aspetto da chiarire. Non si tratta di scatti spinti, come qualcuno ha detto, ma di immagini che la dama avrebbe inviato al cavaliere conosciuto in trasmissione per dimostrargli i frutti del suo lavoro da personal trainer. Donatella ha rivelato di avere ricevuto dall’uomo le stesse foto in risposta, e Riccardo ha chiarito di avergliele inviate soprattutto per avere un consiglio professionale. Tra i due, al momento, non ci sarebbe altro.

