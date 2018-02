"Mi avete spiazzata. Prendo atto di questa verità. Devo parlarne assolutamente con la produzione, perché è una prova in più. Prenderò una posizione riguardo questa cosa, ora cercheremo di fare luce", ha detto Alessia Marcuzzi con il Tapiro d'oro in mano a Striscia la Notizia, che ha mandato in onda il servizio pochi minuti prima della quinta diretta dell'Isola dei Famosi. Diretta che è cominciata proprio con questo argomento. Le parole della conduttrice in apertura: "In questo filmato ho sentito solo un audio dove c'era la voce di un concorrente che è uscito dall'Isola ma non è qui presente e mi hanno fatto ascoltare questa testimonianza, abbastanza pesante, che avvalora la tesi di Eva. Ci tengo a ribadire che ne abbiamo avute delle altre contrastanti. La mia posizione è quella che ho tenuto dall'inizio. Nella mia vita non ho mai fumato una sigaretta perché non so aspirare il fumo e ribadisco che sono contraria all'uso delle droghe. Le prove tangibili che chiediamo per ora non sono visibili, queste sono testimonianze di persone, ognuna dice la sua". E ancora: "Chiedo agli amici di Striscia di continuare con le indagini perché sono necessarie. Ma qui non siamo un tribunale, le persone devono difendersi nelle sedi opportune e questa è una trasmissione di intrattenimento". (Continua dopo la foto)

Dopo queste precisazioni della padrona di casa, la puntata è poi proseguita come al solito, con un'eliminazione (di Filippo Nardi), le nuove nomination (Franco Terlizzi, Nino Formicola e Paola Di Benedetto) e i colpi di scena vari ed eventuali (come la sospensione di Giucas Casella e Francesca Cipriani ipnotizzata). Il giorno successivo, poi, ecco il 'verdetto': la produzione ha diffuso una nota ufficiale sul caso 'canna-gate'. Magnolia, società produttrice del programma, riferisce di "avere appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell'inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato spinelli". (Continua dopo le foto)

Qualora queste dichiarazioni fossero confermate, Magnolia rende noto che prenderà le debite distanze e sottolinea che la versione dell'ex pornostar è stata più volte contraddetta da altri partecipanti rientrati dal gioco. "La produzione - spiega Magnolia - ha esaminato il materiale video e ha sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e, a maggior ragione, che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza, che, per inciso, è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco". "La produzione - conclude la società - si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull'operato del personale della produzione e sul programma".

